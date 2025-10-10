Desde su debut en la selección chilena, Lawrence Vigouroux tiene el sueño de asegurar el testimonio que en algún momento tuvo indiscutidamente Claudio Bravo. El golero del Swansea City dejó buenas sensaciones en el cierre de las Eliminatorias 2026.

Jugó en la derrota frente a Brasil en el mítico estadio Maracaná, vaya lugar para estrenarse. También custodió la portería chilena en el empate sin goles contra Uruguay en el Estadio Nacional. Y en este amistoso que ganó Chile contra Perú, Vigouroux nuevamente fue estelar.

Y recibió el mejor respaldo que podía tener para continuar con su aventura junto a la Roja. El del legendario capitán de la Roja bicampeona de América. “Sigue mostrando tranquilidad, se ve sobrio en sus intervenciones“, expuso Bravo en el panel de ESPN F90 que salió al aire en el reducto floridano.

Lawrence Vigouroux suma y sigue con la camiseta de la selección chilena. (Pepe Alvujar/Photosport).

Para el ex golero del Barcelona de España y el Manchester City de Inglaterra, hay atributos claves en un portero. “Transmite seguridad. Con los pies le devolvieron algunos balones complicados y resolvió bien”, manifestó Bravo, quien contó con el beneplácito de Jean Beausejour al juego con balón que tiene Vigouroux.

Claudio Bravo elogia a Vigouroux en la selección chilena: “Es tranquilizador”

Para Claudio Bravo, las actuaciones de Vigouroux en la selección chilena han sido para nota aprobatoria. De hecho, el ex meta del Betis de España elogió con mucho fervor la primera tapada que tuvo el golero ante los brasileños en el mítico Maracaná.

Gonzalo Tapia, Rodrigo Echeverría, Lawrence Vigouroux, Benjamín Kuscevic y Francisco Sierralta; Javier Altamirano, Ben Brereton, Gabriel Suazo, Vicentge Pizarro, Fabián Hormazábal y Lucas Cepeda. (Felipe Zanca/Photosport).

Algo que confirmó en el reducto floridano. “Es tranquilizador eso, un buen indicador de un arquero”, sentenció Bravo, quien cree que Vigouroux ha hecho méritos para mantenerse como titular. Esta vez, el chileno-inglés estuvo por delante de Thomas Gillier del CF Montréal y de Jaime Vargas, quien pertenece a Deportes Recoleta.

En la fecha FIFA anterior, Nicolás Córdova consideró a Vicente Reyes, quien milita a préstamo en el Peterborough United. Y cómo olvidar al arquero que jugó el grueso del fallido camino clasificatorio: Brayan Cortés, quien se erigió como indiscutido en Peñarol de Uruguay.

