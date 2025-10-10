Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Lawrence Vigouroux recibe el respaldo más grande de todos en la selección chilena: ¡Claudio Bravo!

El golero del Swansea City fue titular ante Perú y sumó su tercer partido con la Roja. Recibió un gran elogio del legendario capitán bicampeón de América.

Por Jorge Rubio

Lawrence Vigouroux ya suma tres partidos con la selección chilena.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLawrence Vigouroux ya suma tres partidos con la selección chilena.

Desde su debut en la selección chilena, Lawrence Vigouroux tiene el sueño de asegurar el testimonio que en algún momento tuvo indiscutidamente Claudio Bravo. El golero del Swansea City dejó buenas sensaciones en el cierre de las Eliminatorias 2026.

Jugó en la derrota frente a Brasil en el mítico estadio Maracaná, vaya lugar para estrenarse. También custodió la portería chilena en el empate sin goles contra Uruguay en el Estadio Nacional. Y en este amistoso que ganó Chile contra Perú, Vigouroux nuevamente fue estelar.

Y recibió el mejor respaldo que podía tener para continuar con su aventura junto a la Roja. El del legendario capitán de la Roja bicampeona de América. “Sigue mostrando tranquilidad, se ve sobrio en sus intervenciones“, expuso Bravo en el panel de ESPN F90 que salió al aire en el reducto floridano.

Lawrence Vigouroux suma y sigue con la camiseta de la selección chilena. (Pepe Alvujar/Photosport).

Lawrence Vigouroux suma y sigue con la camiseta de la selección chilena. (Pepe Alvujar/Photosport).

Para el ex golero del Barcelona de España y el Manchester City de Inglaterra, hay atributos claves en un portero. “Transmite seguridad. Con los pies le devolvieron algunos balones complicados y resolvió bien”, manifestó Bravo, quien contó con el beneplácito de Jean Beausejour al juego con balón que tiene Vigouroux.

Pato Yáñez elige al que más le gustó de Chile vs Perú y se enfurece: “Ojalá sea la última vez”

ver también

Pato Yáñez elige al que más le gustó de Chile vs Perú y se enfurece: “Ojalá sea la última vez”

Claudio Bravo elogia a Vigouroux en la selección chilena: “Es tranquilizador”

Para Claudio Bravo, las actuaciones de Vigouroux en la selección chilena han sido para nota aprobatoria. De hecho, el ex meta del Betis de España elogió con mucho fervor la primera tapada que tuvo el golero ante los brasileños en el mítico Maracaná.

Publicidad
Gonzalo Tapia, Rodrigo Echeverría, Lawrence Vigouroux, Benjamín Kuscevic y Francisco Sierralta; Javier Altamirano, Ben Brereton, Gabriel Suazo, Vicentge Pizarro, Fabián Hormazábal y Lucas Cepeda. (Felipe Zanca/Photosport).

Gonzalo Tapia, Rodrigo Echeverría, Lawrence Vigouroux, Benjamín Kuscevic y Francisco Sierralta; Javier Altamirano, Ben Brereton, Gabriel Suazo, Vicentge Pizarro, Fabián Hormazábal y Lucas Cepeda. (Felipe Zanca/Photosport).

Algo que confirmó en el reducto floridano. “Es tranquilizador eso, un buen indicador de un arquero”, sentenció Bravo, quien cree que Vigouroux ha hecho méritos para mantenerse como titular. Esta vez, el chileno-inglés estuvo por delante de Thomas Gillier del CF Montréal y de Jaime Vargas, quien pertenece a Deportes Recoleta.

En la fecha FIFA anterior, Nicolás Córdova consideró a Vicente Reyes, quien milita a préstamo en el Peterborough United. Y cómo olvidar al arquero que jugó el grueso del fallido camino clasificatorio: Brayan Cortés, quien se erigió como indiscutido en Peñarol de Uruguay.

Publicidad
Tras ser borrado de la Roja: Ricardo Gareca entrega dato clave a Peñarol por futuro de Brayan Cortés

ver también

Tras ser borrado de la Roja: Ricardo Gareca entrega dato clave a Peñarol por futuro de Brayan Cortés

Revisa el compacto del triunfo de Chile sobre Perú en La Florida

Lee también
Pato Yáñez elige al mejor de Chile y se enfurece: "Ojalá sea la última vez"
Selección Chilena

Pato Yáñez elige al mejor de Chile y se enfurece: "Ojalá sea la última vez"

Por Colo Colo, obvio: el sorpresivo espectador del amistoso de Chile vs Perú
Selección Chilena

Por Colo Colo, obvio: el sorpresivo espectador del amistoso de Chile vs Perú

¿Dónde ver a Chile vs Perú en el amistoso de La Roja adulta?
Selección Chilena

¿Dónde ver a Chile vs Perú en el amistoso de La Roja adulta?

Bravo le avisa a Alexis por la Roja: "A esa edad avanzada debe..."
Selección Chilena

Bravo le avisa a Alexis por la Roja: "A esa edad avanzada debe..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo