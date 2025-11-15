Es tendencia:
Selección chilena

La Roja lamenta su primera baja en los amistosos que disputará en Rusia

El defensa Francisco Sierralta fue sacado de la nómina por una lesión, que no le permitirá jugar ante Rusia ni Perú.

Por Cristián Fajardo C.

Sierralta se pierde los últimos amistoso de la temporada con la Roja.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTSierralta se pierde los últimos amistoso de la temporada con la Roja.

La selección chilena juega esta jornada el primer amistoso de la fecha FIFA del mes de noviembre, donde visita a la selección de Rusia, en un partido donde ya tiene un jugador lesionado.

La Roja al mando del técnico Nicolás Córdova quiere cerrar una temporada para el olvido con triunfos, cuando enfrente al cuadro local, además que el 18 de noviembre enfrentará a Perú.

Pero hay un jugador que se perderá ambos compromisos, por lo que fue liberado de la convocatoria de la Roja en Rusia, donde una lesión muscular lo dejó al margen.

Se trata del defensa Francisco Sierralta quien no podrá estar en los duelos que cerrarán la temporada en la Roja, lo que fue confirmado por la propia selección chilena por un comunicado de prensa.

Francisco Sierralta se pierde los amistosos de la selección chilena Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué pasó con Francisco Sierralta en la Roja?

Fue en la previa del amistoso ante la selección de Rusia que la Roja confirmó la primera baja de su gira por Rusia, donde esta jornada tendrá el primer encuentro en esas tierras.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Sierralta ha sido liberado de la convocatoria”, explicaron en un principio.

“El jugador en evaluación médica presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, detallaron.

Revisa los detalles:

