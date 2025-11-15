La Selección Chilena se prepara para disputar sus dos últimos amistosos del año 2025, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bajo la dirección de Nicolás Córdova.
La Roja tiene como objetivo cerrar de buena manera la temporada, tras un ciclo complicado que incluyó su eliminación del Mundial 2026. Te contamos los detalles de la transmisión del partido.
¿A qué hora juega Chile vs. Rusia y dónde ver EN VIVO?
Chile vs. Rusia, juegan este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi, en el marco del partido amistoso por fecha FIFA.
El partido de La Roja irá en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube.
Además, podrás verlo en la señal de ESPN y de manera online por el servicio de streaming en Disney + a través de sus señales Estándar y Premium.
En los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
Formación de Chile vs. Rusia
La selección chilena tiene formación para enfrentar a Rusia en su penúltimo amistoso del 2025. Esta será con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en la delantera.