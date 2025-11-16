Esta semana continúa la acción del fútbol de selecciones y la selección chilena vuelve a ser protagonista. El combinado nacional disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA enfrentando a Perú en el Estadio Olímpico de Sochi.

Será el segundo duelo entre ambos elencos en menos de un mes, luego del amistoso jugado en octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde Chile se impuso por 2-1, gracias a las anotaciones de Brereton y Gutiérrez.

Ahora, el ‘Equipo de Todos’ llega en buen pie tras su sólido triunfo ante Rusia por 2-0, el mismo rival con el que el equipo dirigido interinamente por Manuel Barreto apenas logró empatar 1-1 días antes.

ver también Alarma en Perú: Histórica derrota en contra complica la previa con La Roja en Rusia

¿Cuándo juega Chile vs. Perú el amistoso en Rusia?

El enfrentamiento entre la selección chilena y su par de Perú se juega este martes 18 de noviembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico de Sochi, Rusia.

¿Dónde ver por TV o streaming el partido de la selección chilena en Rusia?

El partido de La Roja ante la selección de Perú contará con transmisión en vivo y completamente GRATIS por TV en la señal de CHV, además de la TV paga, ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Publicidad

Publicidad

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD

Adicionalmente, podrás ver el encuentro de Chile vs. Perú de forma ONLINE por diferentes plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube SIN COSTO y previo pago en Disney+, a través de sus señales Estándar y Premium.

Apenas un mes después Chile y Perú vuelven a verse las caras en un duelo amistoso. (Foto: La Roja)

Publicidad

Publicidad