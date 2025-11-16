Alarma en Perú: Histórico resultado en contra complica la previa con La Roja en Rusia

El próximo martes 18 de noviembre, las selecciones de Chile y Perú saltarán a la cancha del Estadio Olímpico de Sochi para disputar un atractivo duelo amistoso que cierra la fecha FIFA de noviembre.

La Roja llega con un impulso anímico tras vencer por 2-0 al cuadro anfitrión, un triunfo que entrega algo de alivio en medio de la mala racha que arrastra el combinado nacional y que nuevamente los dejó fuera de una cita planetaria.

Pero Perú no vive un presente mucho mejor. Al igual que Chile, los incaicos cuentan con un DT interino y están fuera de la carrera rumbo al Mundial 2026. En su reciente duelo ante Rusia solo lograron un empate 1-1, un resultado que podría considerarse aceptable si no fuera por el amistoso disputado poco después, el cual agravó aún más el complejo momento que atraviesa la escuadra bicolor.

Fue en el marco de un partido amistoso frente al PFC Sochi, donde el combinado de Perú cayó estrepitosamente por un marcador de 5-1 , duelo donde si bien los del Rímac jugaron mayoritariamente con suplentes y jugadores sparring, el elenco, donde milita Ignacio Saavedra quien no jugó por estar con Chile, es el penúltimo de la tabla de posiciones de la Liga Premier de Rusia con apenas 8 puntos en 15 duelos disputados.

El amistoso se jugó el pasado viernes 14 de noviembre y se disputó en un formato de tres tiempos de 25 minutos cada uno.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Perú el amistoso internacional en Rusia?

El enfrentamiento entre La Roja y Perú se juega el próximo martes 18 de noviembre a las 14:00 horas de nuestro país en el Estadio Olímpico de Sochi, mismo recinto donde La Roja derrotó al combinado local.

