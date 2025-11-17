Universidad de Chile sufrió hace un par de días el duro revés de saber que no podrá contar con Felipe Mora para el 2026. El delantero decidió extender su vínculo en el Portland Timbers de la MLS, descartando así su vuelta al club donde fue campeón en el 2017.

Por lo mismo los azules deben comenzar a correr la lista, buscando otras opciones que en algún momento estuvieron también en su radar. Ahí es donde aparece el uruguayo Octavio Rivero, quien fue el gran precio que la U quiso pagar a inicios de año.

Sin embargo, el uruguayo terminó quedándose en el Barcelona de Guayaquil, club con el que tiene contrato hasta diciembre del 2027, pero que podría dejar en caso de llegar una buena oferta para él y el cuadro ecuatoriano.

Ahí es donde el bulla tiene la chance de lograr su ansiado fichaje de cara a la próxima temporada. No obstante, esa opción también estaría al borde de caerse.

ver también Todos lo quieren ahora: Los números con los que Octavio Rivero la está rompiendo en Ecuador

El nuevo mazazo que U de Chile recibe en el mercado de fichajes

De acuerdo a información del periodista peruano Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a Mano’, el delantero uruguayo tendría todo listo para partir al fútbol de Colombia para la próxima temporada.

El futuro de Octavio Rivero estaría en el fútbol colombiano. Con esto, Universidad de Chile pierde otra opción en el mercado de fichajes para el 2026. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

“Hubo un sondeo de la ‘U’ (Perú) para ver cuánto cuesta el uruguayo Octavio Rivero, delantero de Barcelona de Guayaquil. Lo que le respondieron al cuadro crema es que el futuro del jugador (Rivero) está prácticamente hecho en Colombia. Es una alternativa que, entiendo, ya no va”, señaló el comunicador peruano.

Cabe recordar que la U tiene la necesidad imperiosa de buscar nuevos jugadores en delantera, ya que es muy probable que jugadores como Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra no sigan en el club para el 2026.

ver también El millonario precio que le piden a U de Chile por el gran anhelo de Gustavo Álvarez

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules regresarán al ruedo este domingo 23 de noviembre cuando desde las 18:00 horas enfrente a O’Higgins en El Teniente de Rancagua. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad