El año se termina y con ello, los clubes comienzan a definir sus movimientos para el 2026, donde Octavio Rivero, exjugador de Colo Colo y que actualmente milita en Barcelona de Guayaquil vive un gran momento, por lo que despertó el interés de otros clubes para la nueva temporada.

Universidad de Chile busca reforzar su delantera y el jugador uruguayo suena como uno de los posibles fichajes, a los que se suma Atlético Nacional de Medellín, que según Olé hará una oferta antes de que termine el año.

Los números de Octavio Rivero este 2025

El delantero uruguayo de 33 años llegó a Barcelona de Guayaquil proveniente de Defensor Sporting Club, donde ha disputado 32 partidos con el equipo ecuatoriano, convirtiéndose en una de las piezas claves del equipo, anotando 11 goles, tanto en Libertadores como en la Liga Pro.

¿Dónde jugará Rivero el 2026?

El delantero charrúa es una de las grandes figuras del equipo ecuatoriano. Sin embargo, ha pesar del buen rendimiento que lleva esta temporada, la situación económica del equipo sería una de las principales razones para dejar partir al goleador.

A inicios de año se reveló que los azules hicieron una oferta por el jugador de 1,5 millones de dólares.

Sin embargo, Barcelona no aceptó, ya que no lo dejarían salir por menos de 2 millones de dólares. Pero, la situación del club ha cambiado y ahora estarían abiertos a ofertas, según reveló Olé.

El cuadro ecuatoriano va en la tercera posición de la Liga Pro, lo que, de terminar así, les da la clasificación a la Copa Libertadores, por lo que también se espera que Rivero elija un club que le permita seguir en las competiciones internacionales.