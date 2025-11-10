Una dramática jornada se vivió la noche de este lunes en la liga norteamericana, donde los Portland Timbers, club donde milita el chileno Felipe Mora, cayó por 4 a 0 contra San Diego FC en la tercera ronda, quedando fuera de la Audi MLS Cup Playoff.

Ante esto, el equipo sin opciones de ingresar a las fases decisivas de la MLS, y con este abrupto fin de temporada, se comenzará a definir a los jugadores que integrarán el plantel de cara a la temporada 2026, donde se dice que Mora podría concretar su regreso a Universidad de Chile.

La U apostaría por el regreso de Mora

El jugador termina su contrato con el club de la MLS este año y, a pesar de que la opción de renovación es posible, distintos rumores señalan que el jugador estaría buscando un cambio de aires.

Por su parte, Johnny Herrera comentó hace algunas semanas que el exjugador de los azules tiene ganas de volver al equipo.

Mientras que el periodista Marcelo Díaz, también señaló: “Tengo entendido que el jugador está interesado, está interesado en volver a Chile y a la U. Él obviamente va a esperar cualquier comunicación. Tengo entendido que del lado de la U también interesa”.

Felipe Mora definirá su futuro durante estas semanas/Photosport

El misterioso mensaje de Felipe Mora

Hace algunos días el jugador dejó un mensaje en sus redes sociales, donde pareciera que se estuviera despidiendo de la hinchada.

“Ayer fue nuestro último partido de local, pero sin el apoyo de la afición partido a partido nada sería igual… Gracias familia de Timbers por el soporte de siempre, y por hacer de cada partido algo único e incomparable”, escribió.