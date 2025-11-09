Universidad de Chile comienza a planificar lo que será la temporada 2026, donde buscarán reforzarse de cara a los campeonatos internacionales, y una de las figuras que habría cautivado el interés de los azules es el ex Colo Colo, Octavio Rivero.

A comienzos de año el delantero sonó con fuerza para llegar a los azules. Sin embargo, no se pudo concretar y la U buscó a otros delanteros. Pero pasado los meses, el interés se mantuvo y ahora que se acerca un nuevo mercado de pases, los azules irían a la carga nuevamente por el charrúa.

El actual jugador de Barcelona de Guayaquil vive un gran momento en la liga ecuatoriana, por lo que otros clubes pusieron sus ojos en él.

El otro club que competirá con la U por el fichaje de Octavio Rivero

Según revela Olé, además de Universidad de Chile, el otro club interesado en el ex Colo Colo es Atlético Nacional de Medellín, club que podría hacer una oferta antes de que termine el año.

El delantero uruguayo de 33 años ha disputado 32 partidos con el equipo ecuatoriano, convirtiéndose en una de las piezas claves del equipo, anotando 11 goles, tanto en Libertadores como en la Liga Pro.

El jugador suena con fuerza en dos clubes para la siguiente temporada. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Pero a pesar del buen rendimiento, la situación económica del club podría ser uno de los motivos que apresuren la salida del atacante.

A comienzos de año, los azules se interesaron en el goleador y realizaron una oferta por 1,5 millones de dólares, pero el equipo ecuatoriano no lo dejó partir por menos de 2 millones de dólares.

Octavio Rivero suena con fuerza en la U y ahora otro equipo iría por él/Getty Images)

Ahora, la situación sería distinta y el cuadro que dirige Gustavo Álvarez iría nuevamente a la búsqueda de del jugador, de cara a reforzar la delantera de la nueva temporada, donde aún siguen buscando la clasificación a Copa Libertadores.