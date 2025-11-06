Universidad de Chile ha tenido como falencia el poder de gol en delantera, por lo que hay dos candidatos que surgen como opciones para 2026: Felipe Mora y Eduardo Vargas. José “Pepe” Rojas eligió a su favorito.

Jugadores como Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras no han logrado convencer para convertirse en ese goleador que necesita el Romántico Viajero para volver a ser campeón en el fútbol chileno. Muchos partidos se les han escapado por no aprovechar las numerosas ocasiones que genera el equipo.

La elección de Pepe Rojas

Como la temporada 2025 está viviendo sus últimos partidos, el mercado de pases ya se encuentra a la vuelta de la esquina y con esto, también comienzan las especulaciones sobre los jugadores que llegarán en el siguiente torneo.

En Universidad de Chile ya suenan los nombres de dos delanteros que dejaron lindos recuerdos en el CDA: Felipe Mora y Eduardo Vargas. El primero termina su contrato con Portland Timbers en Estados Unidos, mientras el segundo también tendría libertad para salir de Audax Italiano.

José “Pepe” Rojas es un histórico de Universidad de Chile y por lo mismo, se refirió al problema del Bulla. “Creo que los goles siempre son escasos“, comenzó diciéndole a Bolavip. Claro que al elegir quién debe ser el próximo delantero azul, no dudó.

“Creo que el Edu (Vargas) podría aportar mucho a este equipo y los motivos de que hoy no esté los desconozco, pero siento que es un jugador que hoy está muy vigente y podría estar en la U perfectamente”, indicó Rojas, poniéndoles sus fichas a Turboman para el 2026.

Pepe Rojas y Edu Vargas fueron muy felices en 2011. Imagen: Archivo

Vargas y Rojas compartieron el periodo más exitoso en Universidad de Chile, cuando en 2011 ganaron dos campeonatos nacionales y la Copa Sudamericana. Pepenbauer quiere ver nuevamente a Turboman con la camiseta del Romántico Viajero.