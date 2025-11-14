Universidad de Chile tuvo como falencia otra vez la falta de un goleador que sea regular. Ante esto, pensaban en la llegada para el 2026 de Felipe Mora, pero esta alternativa se complicó.

El Romántico Viajero vive el cierre de la temporada 2025 con el objetivo de meterse en la Copa Libertadores. Para lograrlo, tendrá una verdadera final ante O’Higgins el domingo 23 de noviembre en Rancagua. Los dirigidos por Gustavo Álvarez necesitan el triunfo.

La situación de Felipe Mora

Felipe Mora solo estuvo un año en Universidad de Chile, entre 2016 y 2017, y le bastó para dejar un muy buen recuerdo. Fue la figura del último título nacional del Bulla, siendo además el último jugador azul en ser el goleador del campeonato.

Luego de pasar por Cruz Azul y Pumas en México, Mora se estableció en Portland Timbers y ahí se convirtió en referente, siendo uno de los goleadores históricos del equipo estadounidense. Su contrato finaliza al término de este 2025 y con la eliminación del club en el presente torneo de la MLS, parecía que su historia en la tierra del Tío Sam había acabado.

Con el fin del vínculo de Felipe Mora con Timbers, estaba todo encaminado para sellar su regreso a Universidad de Chile. Había algunos acercamientos y solo debían ponerse de acuerdo en los montos y la duración del contrato. Sin embargo, surgió un inesperado problema.

Resulta que según consigna Bolavip, en Estados Unidos informan que Portland no quiere dejar partir a su referente y estaría interesado en ofrecerle un nuevo contrato. Esto cambia totalmente el panorama que tenían pensado en el CDA. Es complejo competir con las cifras de la MLS.

Ahora Universidad de Chile tendrá que esperar en qué queda la situación de Felipe Mora y su actual equipo. Un fichaje que parecía no iba a ser difícil de amarrar, se enredó y podrían quedarse sin su goleador estrella para el 2026.