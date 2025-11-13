Universidad de Chile quiere clasificar a Copa Libertadores y reforzar su plantel para poder hacer su buen papel. En México adelantan quién sería el primer en arribar.

El Romántico Viajero tuvo una amarga eliminación en el torneo de clubes más importante de América, ya que pese a conseguir 10 puntos, quedó fuera en su zona siendo superado por Botafogo y Estudiantes de La Plata. Buscan su revancha en el 2026.

La incorporación de U. de Chile

Igor Lichnovsky lleva varios años en la Liga MX. Tuvo un primer paso por Cruz Azul y tras estar en Medio Oriente, regresó a Tigres y en la actualidad defiende a América. Sin embargo, los problemas físicos lo alejaron un buen tiempo de las canchas.

Si bien el central ya está recuperado, le ha costado retomar la importancia que tenía antes de su lesión. Incluso, era un fijo en la selección chilena. Por esta razón, las Águilas no tendrían problemas en desprenderse de él y ahí es donde aparece un viejo amor en su camino. Podría ir más allá del horizonte.

De acuerdo al sitio mexicano América Monumental, Universidad de Chile quiere repatriar a Lichnovsky. El central fue formado en los Azules, debutando en el año 2011 bajo el mandato de Jorge Sampaoli. Fue tricampeón y en el 2014, partió a Porto iniciando su periplo por el extranjero.

“El central despierta un gran interés en el conjunto azul, que mantiene vivo el sueño de volver a verlo vestido con el uniforme del equipo que lo vio nacer como futbolista“, indicaron desde el medio partidario de América de México.

Incluso, citan una fuente al interior de la dirigencia de Universidad de Chile. “Es un jugador de la casa y está muy identificado con estos colores (…) Tiene una calidad que quisiéramos tener en nuestro equipo”, indicó el directivo mencionado.

Igor Lichnovsky tiene 31 años. Imagen: Getty

Igor Lichnovsky tiene contrato con América hasta 2027, por lo que el Romántico Viajero tendrá que negociar con las Águilas si quiere concretar el regreso de su viejo conocido. Llegaría a completar la defensa donde Matías Zaldivia y Franco Calderón son los fijos.

