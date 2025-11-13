En Universidad de Chile están alertas a una posible salida de Gustavo Álvarez. Si bien los hinchas en general están contentos con el DT, un ex jugador del club no lo evalúa tan bien.

El técnico argentino le devolvió el protagonismo al Romántico Viajero, cuando el equipo se había mal acostumbrado a lucha por el descenso. Además, hizo buena campaña en la Copa Sudamericana, ganando una Copa Chile y una Supercopa ante Colo Colo.

El cuestionamiento a Gustavo Álvarez

En líneas generales el ciclo de Gustavo Álvarez ha sido bueno y por eso, ha despertado el interés de otros mercados para llevárselo a fin de temporada. La relación con la dirigencia de Universidad de Chile estaría desgastada, algo que complica su continuidad.

Si bien el planeta azul quiere la continuidad de Álvarez, un recordado ex jugador del Romántico Viajero se mostró bastante crítico con el trabajo del entrenador argentino en el CDA.

“Va a depender si sigue o no Álvarez, que le ha dado competitividad a la U y un nivel alto, pero falla en los momentos en que debe dar el salto de calidad, se entrampa en su propia filosofía. Pero no es fácil que llegue otro entrenador”, explicó a RedGol Mauricio “Bototo” Illesca.

El ex delantero de Universidad de Chile entre 1989 y 1994 si bien reconoce que el técnico ha hecho crecer al Romántico Viajero, asegura que le falta “la chaucha para el peso” a la hora de amarrar los campeonatos. El gran cuestionamiento, es no haber ganado la Liga de Primera en 2024 y 2025.

“Se perdieron títulos por mal manejo del entrenador, ante Everton cuando Colo Colo empata en Copiapó la U no fue capaz de ganar, y ahora era un torneo en el que la U no dio el salto. Más allá del centrodelantero, hay que invertir quizás en un entrenador que te dé el salto de calidad“, sentenció el también ex seleccionado nacional.

Álvarez podría estar viviendo sus últimos días en la U. Imagen: Photosport

Gustavo Álvarez tiene contrato hasta fines de 2026. En caso de salir de Universidad de Chile, el argentino tendría que compensar al club por no respetar su vínculo. Su cláusula es de 1,2 millones de dólares.

