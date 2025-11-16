Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias UEFA

Noruega al Mundial con goleada y doblete de Erling Haaland contra Italia: la Azzurra a playoffs

El Mundial 2026 ya tiene a Noruega y Haaland: goleada de los nórdicos contra Italia en Milán con doblete de Erling.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Noruega y Haaland al Mundial: goleada contra Italia.
© Getty ImagesNoruega y Haaland al Mundial: goleada contra Italia.

Noruega firmó su clasificación a la Copa del Mundo 2026, que estaba virtualmente abrochada, y de qué manera. Fue goleada 1-4 ante Italia en Milán con doblete de Erling Haaland… los nórdicos se quedan con el primer lugar del Grupo I y van directos a la cita planetaria, mientras la Azzurra deberá pelear los playoffs.

Italia abrió la cuenta en los 10′ con el tanto de Francesco Esposito, quien aprovechó la pasividad y error de la defensa noruega.

Ya en el segundo tiempo vino la remontada y goleada de los nórdicos: el 1-1 llegó en los 62′ con el golazo de Antonio Nusa. El partido se daba parejo, pero vendría el show estrepitoso y abrupto de Erling Haaland…

Haaland marcó en los 77′ de volea y repitió en los 79′ al definir de primera entre el punto penal y el área chica. En los descuentos, en los 90’+2, Jorgen Strand Larsen la mandó a la red con borde interno al segundo palo.

Cabe recordar que Inglaterra fue el primer equipo europeo en clasificar. El jueves pasado había sellado su boleto Francia y el viernes Croacia. Junto a Noruega, este domingo se inscribió en la cita planetaria Portugal, con goleada 9-1 contra Armenia pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo por expulsión.

Publicidad

En la sexta y última fecha del Grupo F, Renato Veiga abrió la cuenta para los lusos en los 6′. Eduard Spertsyan igualó y puso suspenso en los 17′, pero Portugal se vino con todo con los goles de Goncalo Ramos (27′), Joao Neves (29′ y 40′), Bruno Fernandes (de penal en los 45’+2, 50′ y 71′), Joao Neves (80′) y Francisco Conceicao (90’+1).

Asimismo, Erling Haaland llegó a 16 goles como máximo artillero de las presentes eliminatorias de la UEFA a México, Estados Unidos y Canadá.

Publicidad
Lee también
Marcelo Bielsa se declara opositor del Mundial 2026
Internacional

Marcelo Bielsa se declara opositor del Mundial 2026

Estos son los países clasificados al Mundial 2026
Internacional

Estos son los países clasificados al Mundial 2026

¡Calendario futbolero! Todos los partidos de este jueves 13 de noviembre
Noticias

¡Calendario futbolero! Todos los partidos de este jueves 13 de noviembre

¡Agenda futbolera! Todos los partidos del lunes 17 de noviembre
Noticias

¡Agenda futbolera! Todos los partidos del lunes 17 de noviembre

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo