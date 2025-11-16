Noruega firmó su clasificación a la Copa del Mundo 2026, que estaba virtualmente abrochada, y de qué manera. Fue goleada 1-4 ante Italia en Milán con doblete de Erling Haaland… los nórdicos se quedan con el primer lugar del Grupo I y van directos a la cita planetaria, mientras la Azzurra deberá pelear los playoffs.

Italia abrió la cuenta en los 10′ con el tanto de Francesco Esposito, quien aprovechó la pasividad y error de la defensa noruega.

Ya en el segundo tiempo vino la remontada y goleada de los nórdicos: el 1-1 llegó en los 62′ con el golazo de Antonio Nusa. El partido se daba parejo, pero vendría el show estrepitoso y abrupto de Erling Haaland…

Haaland marcó en los 77′ de volea y repitió en los 79′ al definir de primera entre el punto penal y el área chica. En los descuentos, en los 90’+2, Jorgen Strand Larsen la mandó a la red con borde interno al segundo palo.

Cabe recordar que Inglaterra fue el primer equipo europeo en clasificar. El jueves pasado había sellado su boleto Francia y el viernes Croacia. Junto a Noruega, este domingo se inscribió en la cita planetaria Portugal, con goleada 9-1 contra Armenia pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo por expulsión.

En la sexta y última fecha del Grupo F, Renato Veiga abrió la cuenta para los lusos en los 6′. Eduard Spertsyan igualó y puso suspenso en los 17′, pero Portugal se vino con todo con los goles de Goncalo Ramos (27′), Joao Neves (29′ y 40′), Bruno Fernandes (de penal en los 45’+2, 50′ y 71′), Joao Neves (80′) y Francisco Conceicao (90’+1).

Asimismo, Erling Haaland llegó a 16 goles como máximo artillero de las presentes eliminatorias de la UEFA a México, Estados Unidos y Canadá.

