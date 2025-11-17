Mundial 2026: Estos son los países que jugarán por primera vez el certamen internacional

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.
La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Pero ojo, porque no todos podrán estar en el torneo más esperado del planeta, por ahora son 29 los equipos clasificados y 19 cupos siguen en disputa antes del sorteo oficial del 5 de diciembre.
Estos son los países que jugarán por primera vez un mundial
Tres selecciones harán su debut absoluto en una Copa del Mundo: Uzbekistán y Jordania, por Asia, y Cabo Verde, por África. Todas ellas lograron su clasificación gracias a campañas destacadas en eliminatorias.
Debido a su escasa trayectoria en torneos internacionales, estas selecciones figuran en posiciones bajas del ranking FIFA. Por esto, esperando la confirmación definitiva de todos los clasificados, todo apunta a que integraría el bombo 4 en el sorteo.
Los países clasificados al mundial son:
- México (local)
- Estados Unidos (local)
- Canadá (local)
- Japón (Asia)
- Nueva Zelanda (Oceanía)
- Irán (Asia)
- Argentina (Sudamérica)
- Uzbekistán (Asia)*
- Corea del Sur (Asia)
- Jordania (Asia)*
- Australia (Asia)
- Ecuador (Sudamérica)
- Brasil (Sudamérica)
- Uruguay (Sudamérica)
- Colombia (Sudamérica)
- Paraguay (Sudamérica)
- Marruecos (África)
- Túnez (África)
- Egipto (África)
- Argelia (África)
- Ghana (África)
- Cabo Verde (África)*
- Sudáfrica (África)
- Qatar (Asia)
- Inglaterra (Europa)
- Arabia Saudita (Asia)
- Costa de Marfil (África)
- Senegal (África)
- Francia (Europa)
- Croacia (Europa)