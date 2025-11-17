Mundial 2026: Estos son los países que jugarán por primera vez el certamen internacional

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Pero ojo, porque no todos podrán estar en el torneo más esperado del planeta, por ahora son 29 los equipos clasificados y 19 cupos siguen en disputa antes del sorteo oficial del 5 de diciembre.

Estos son los países que jugarán por primera vez un mundial

Tres selecciones harán su debut absoluto en una Copa del Mundo: Uzbekistán y Jordania, por Asia, y Cabo Verde, por África. Todas ellas lograron su clasificación gracias a campañas destacadas en eliminatorias.

Debido a su escasa trayectoria en torneos internacionales, estas selecciones figuran en posiciones bajas del ranking FIFA. Por esto, esperando la confirmación definitiva de todos los clasificados, todo apunta a que integraría el bombo 4 en el sorteo.

Los países clasificados al mundial son: