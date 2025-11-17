Es tendencia:
Mundial 2026

Mundial 2026: Estos son los países que jugarán por primera vez el certamen internacional

En esta edición serán 48 selecciones que se jugarán la copa mundial.

Por Franccesca Arnechino

El Mundial 2026 ya cuenta con 19 equipos clasificados.
© Getty ImagesEl Mundial 2026 ya cuenta con 19 equipos clasificados.

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Pero ojo, porque no todos podrán estar en el torneo más esperado del planeta, por ahora son 29 los equipos clasificados y 19 cupos siguen en disputa antes del sorteo oficial del 5 de diciembre.

Estos son los países que jugarán por primera vez un mundial

Tres selecciones harán su debut absoluto en una Copa del Mundo: Uzbekistán y Jordania, por Asia, y Cabo Verde, por África. Todas ellas lograron su clasificación gracias a campañas destacadas en eliminatorias.

Debido a su escasa trayectoria en torneos internacionales, estas selecciones figuran en posiciones bajas del ranking FIFA. Por esto, esperando la confirmación definitiva de todos los clasificados, todo apunta a que integraría el bombo 4 en el sorteo.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

Los países clasificados al mundial son:

  1. México (local)
  2. Estados Unidos (local)
  3. Canadá (local)
  4. Japón (Asia)
  5. Nueva Zelanda (Oceanía)
  6. Irán (Asia)
  7. Argentina (Sudamérica)
  8. Uzbekistán (Asia)*
  9. Corea del Sur (Asia)
  10. Jordania (Asia)*
  11. Australia (Asia)
  12. Ecuador (Sudamérica)
  13. Brasil (Sudamérica)
  14. Uruguay (Sudamérica)
  15. Colombia (Sudamérica)
  16. Paraguay (Sudamérica)
  17. Marruecos (África)
  18. Túnez (África)
  19. Egipto (África)
  20. Argelia (África)
  21. Ghana (África)
  22. Cabo Verde (África)*
  23. Sudáfrica (África)
  24. Qatar (Asia)
  25. Inglaterra (Europa)
  26. Arabia Saudita (Asia)
  27. Costa de Marfil (África)
  28. Senegal (África)
  29. Francia (Europa)
  30. Croacia (Europa)
