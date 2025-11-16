La Universidad de Chile ya prepara lo que será la temporada 2026 donde sí o sí tendrá participación internacional, ya sea Copa Libertadores o Sudamericana, es en ese contexto donde seguramente buscarán al menos repetir la gran campaña que tuvieron con Gustavo Álvarez al mando donde llegaron a semifinales del certamen de plata de Conmebol.

Y es en ese contexto donde varios nombres suenan para irse y llegar a la institución azul, uno de ellos es sorpresivamente el nombre de Junior Fernándes, ex delantero de la U y que actualmente milita en el Keçiörengücü de la segunda división de Turquía.

ver también Se acabó el sueño: Ansiado fichaje de U de Chile para el 2026 renovó contrato en su actual club

El chileno-brasileño dejó la U por segunda vez en 2022 y desde ahí ha tenido una destacada carrera en Turquía, pasando por diferentes clubes de aquel país, hasta ahora que su pareja, Caglayan Fernandes, sorprendió a todos a través de una publicación de Instagram.

¿Junior Fernándes vuelve a la U?

En una publicación que pudo ser netamente romántica, donde el delantero escribió “eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida” junto a una imagen con la mujer. Fue ella misma la que encendió la ilusión universitaria en los comentarios.

Esto porque varios fanáticos azules se hicieron presentes en la publicación, muchos de ellos pidiendo su vuelta a la institución, pero fue uno quien llamó particularmente la atención al escribir: “regresa a la U histórico”, palabras que Caglayan respondió sin reparos: “he will come soon (vendrá pronto), no te preocupes”.

El mensaje de la pareja del ex Cobreloa rápidamente se volvió viral, ganando cerca de 80 ‘likes’ en la plataforma de Meta y una gran cantidad de comentarios de hinchas azules sorprendidos por la respuesta; “no me ilusiones” y emojis de ‘sorpresa’ fueron algunos de los comentarios.

Publicidad

Publicidad

Junior Fernandes fue parte del plantel que peleó en la zona baja con la Universidad de Chile los años 2021 y 2022, incluso su último gol como azul fue en el dramático 3-2 de la U sobre Unión La Calera el 2021, anotación que significó para los laicos salvarse del descenso en los últimos minutos del campeonato tras ir cayendo 2-0 hasta el 84’.

21 goles y 10 asistencias en 70 partidos acumula Junior Fernándes en la U. (Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT)

Publicidad