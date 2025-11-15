Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE Chile vs. Rusia EN VIVO el amistoso internacional de La Roja

La Roja terminará el año con los dos últimos amistosos de la fecha FIFA.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Chile jugará un amistoso internacional contra Rusia.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTChile jugará un amistoso internacional contra Rusia.

La Selección Chilena se prepara para disputar sus dos últimos amistosos del año 2025, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bajo la dirección de Nicolás Córdova, La Roja buscará cerrar la temporada con buenas sensaciones tras un ciclo complicado que incluyó su eliminación del Mundial 2026.

La Roja se medirá primero ante Rusia este fin de semana, mientras que su segundo compromiso será frente a Perú, el próximo martes 18 de noviembre. Ambos encuentros en el Estadio Olímpico de Sochi.

Chile vs. Rusia: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE a La Roja

Chile vs. Rusia, juegan este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi, en el marco del partido amistoso por fecha FIFA.

El partido de La Roja irá en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube.

Además, podrás verlo en la señal de ESPN y de manera online por el servicio de streaming en Disney + a través de sus señales Estándar y Premium.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Publicidad
La Roja lamenta su primera baja en los amistosos que disputará en Rusia

ver también

La Roja lamenta su primera baja en los amistosos que disputará en Rusia

Lee también
Chile vs. Rusia: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso
Selección Chilena

Chile vs. Rusia: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

¡La Roja vuelve a la acción! Calendario futbolero del sábado 15 de noviembre
Noticias

¡La Roja vuelve a la acción! Calendario futbolero del sábado 15 de noviembre

La frase de Córdova en Rusia que enfurecerá a los hinchas
Selección Chilena

La frase de Córdova en Rusia que enfurecerá a los hinchas

Hora y dónde ver Garin vs Barrios en el Challenger de Montevideo
Tenis

Hora y dónde ver Garin vs Barrios en el Challenger de Montevideo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo