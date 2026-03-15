Por medio de un comunicado oficial la UEFA ratificó este domingo que la Finalissima entre Argentina y España está cancelada. Lamentablemente la imposibilidad de encontrar un punto medio en la búsqueda de una nueva sede fue la detonante de esta dura determinación.

El partido en un principio debía jugarse el próximo 27 de marzo en Lusail, Qatar, pero todo el conflicto bélico en el medio oriente obligó a buscar una nueva sede. Ahí es donde la AFA al parecer se instaló en una postura poco dialogante.

Así por lo menos lo detalló la UEFA en su comunicado, donde se lanzó con todo contra la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. De acuerdo al ente rector del fútbol europeo, en Argentina se negaron a varias alternativas para poder jugar este compromiso.

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La UEFA se lanza con todo contra la AFA ante cancelación de la Finalissima

“Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, aseguró la UEFA en su comunicado.

En ese sentido, afirmaron que “la primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó”.

La UEFA segura que Argentina se negó a varios mecanismos para jugar la Finalissima ante España. | Foto: Getty Images.

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“La segunda opción consistía en disputar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50). Esta opción también fue rechazada”, agregaron

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Además, detallaron que “en última instancia, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada”.

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Para cerrar, revelaron que “Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable”.

“En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada”, sentenció confederación europea presidida por Aleksander Čeferin.