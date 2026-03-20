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Fútbol internacional

¿Una broma? La Conembol declara a Argentina como bicampeona de la Finalissima sin jugar

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, disparó contra la UEFA por toda la polémica en torno al duelo que no pudo jugarse entre Argentina y España.

Por Patricio Echagüe

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Alejandro Domínguez declaró a Argentina campeona de la Finalissima.
© Getty Images.Alejandro Domínguez declaró a Argentina campeona de la Finalissima.

Mucha polémica dejó la decisión de definitivamente cancelar la Finalissima entre Argentina y España. La falta de voluntades obligó a dejar en nada este verdadero partidazo, algo que generó una fuerte disputa entre la Conembol y la UEFA.

Así lo dejó en claro el presidente del ente sudamericano de fútbol, el paraguayo Alejandro Domínguez, quien en el marco del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana se lanzó con una broma que a varios dejó marcando ocupado.

Para marcar las diferencias de sus pares europeos, el dirigente no encontró nada mejor que declarar a Argentina como bicampeón de la Finalissima sin siquiera haber jugador el partido ante los españoles.

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En charla con Futbol910 el presidente de la Conembol aseguró que “la Finalissima no tuvo el final que queríamos. Estábamos listos para jugar en cancha chica, grande o donde sea”.

Lamentablemente la Finalissima 2026 no pudo jugarse por falta de voluntades a la hora de dar con una nueva serie. | Foto: Getty Images.

Lamentablemente la Finalissima 2026 no pudo jugarse por falta de voluntades a la hora de dar con una nueva serie. | Foto: Getty Images.

Argentina es bicampeón de la Finalissima”, aseguró después de forma tajante el paraguayo, poniendo además sobre la mesa el criterio de lo que pasa cuando uno de los equipo no se presenta a jugar un partido.

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Si se aplicara el criterio de walkover (victoria por no presentación del rival), la selección argentina debería ser considerada nuevamente y de forma automática como la ganadora del trofeo”, concluyó.

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En síntesis

  • Alejandro Domínguez declaró a Argentina como bicampeón tras la cancelación del duelo ante España.
  • La Finalissima fue suspendida definitivamente por falta de voluntad y disputas entre Conmebol y UEFA.
  • El dirigente paraguayo propuso aplicar el criterio de walkover para otorgar el trofeo automáticamente.
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