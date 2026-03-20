Mucha polémica dejó la decisión de definitivamente cancelar la Finalissima entre Argentina y España. La falta de voluntades obligó a dejar en nada este verdadero partidazo, algo que generó una fuerte disputa entre la Conembol y la UEFA.

Así lo dejó en claro el presidente del ente sudamericano de fútbol, el paraguayo Alejandro Domínguez, quien en el marco del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana se lanzó con una broma que a varios dejó marcando ocupado.

Para marcar las diferencias de sus pares europeos, el dirigente no encontró nada mejor que declarar a Argentina como bicampeón de la Finalissima sin siquiera haber jugador el partido ante los españoles.

ver también No es tan difícil, Argentina: La razón por que no quieren la Finalissima en España

Conmebol declara bicampeón a Argentina de la Finalissima

En charla con Futbol910 el presidente de la Conembol aseguró que “la Finalissima no tuvo el final que queríamos. Estábamos listos para jugar en cancha chica, grande o donde sea”.

Lamentablemente la Finalissima 2026 no pudo jugarse por falta de voluntades a la hora de dar con una nueva serie. | Foto: Getty Images.

“Argentina es bicampeón de la Finalissima”, aseguró después de forma tajante el paraguayo, poniendo además sobre la mesa el criterio de lo que pasa cuando uno de los equipo no se presenta a jugar un partido.

Publicidad

Publicidad

“Si se aplicara el criterio de walkover (victoria por no presentación del rival), la selección argentina debería ser considerada nuevamente y de forma automática como la ganadora del trofeo”, concluyó.

ver también El ninguneo de FIFA a la Finalissima ganada por Argentina a Italia: MisterChip explica por qué la competencia es apenas un partido amistoso para Zúrich

En síntesis