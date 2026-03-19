Faltan apenas tres meses para que comience el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Como cada cuatro años el fútbol será el centro de todo buscando a la mejor selección del planeta, aunque claro, muchas expectativas y ambiente todavía no hay.

Esto lo decimos porque si bien queda poco tiempo para la cita planetaria, lo cierto es que aún no se siente esa fiebre mundialera. El nuevo formato de 48 equipos, las tres sedes, toda la polémica bélica que ha tenido a Estados Unidos como protagonista podrían ser solo algunos de estos factores. Y ojo, que algunos ya piensan que el de este 2026 podría ser el peor Mundial de la historia.

Sin embargo, para una leyenda del fútbol como Wayne Rooney ya hay un certamen planetario que es sin lugar a duda el peor de los 22 realizados en el pasado. Ocurrió hace 16 años y, pese a que muchos le guardan cariño, el ex delantero inglés no lo recuerda para nada bien.

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Wayne Rooney elige el peor Mundial de la historia

En el marco del podcast The Overlap la ex estrella del Manchester United se refirió a los problemas que podría afrontar este Mundial 2026, dejando en claro una cosa: “No hay una peor Copa del Mundo que la de Sudáfrica 2010”.

Wayne Rooney no guarda ningún buen recuerdo del Mundial de Sudráfrica 2010. | Foto: Getty Images.

“Recuerdo el primer partido contra Estados Unidos, llegar hasta el estadio y que no haya nada. Ni fans ni nada. La atmósfera era nula. Normalmente tienes fanáticos por todos lados. Allí, nada. No se sentía como una Copa del Mundo, en absoluto”, agregó Rooney.

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Cabe recordar que el de Sudáfrica fue el segundo Mundial que Rooney jugó con su selección luego de debutar en Alemania 2006. Ahí el ex delantero por ejemplo jugó en el humilde Estadio Royal Bafokeng de Rustenburg, recinto de 38,500 espectadores, cifra que será duplicado en cada campo de juego de esta Mundial 2026.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Por su parte la final esta pactada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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En síntesis

Wayne Rooney afirmó en el podcast The Overlap que Sudáfrica 2010 fue el peor Mundial.

Rooney criticó la nula atmósfera y falta de fanáticos en Sudáfrica hace 16 años.

Faltan tres meses para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con 48 equipos.

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