La esperada Finalissima entre Selección de España y Selección de Argentina programada para el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar sufrió un serio golpe. Debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, poniendo en duda su realización tal como estaba prevista.

La decisión de la Qatar Football Association de suspender todas las competiciones y partidos en territorio catarí hasta nuevo aviso por la inestabilidad regional ha complicado la logística del evento. Esto ha dejado en el aire si el duelo entre los campeones de UEFA Euro y Copa América.

ver también Toda una sorpresa: Chile podría disputar la Nations League en Europa en los próximos años

“Con respecto a la Finalísima programada para el 27 de marzo, la UEFA está monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la CONMEBOL y el COL”, destacó el rector europeo mediante un comunicado.

Hasta el momento, ni la FIFA ni las federaciones implicadas han emitido una confirmación oficial de cancelación total. Sin embargo, las condiciones de seguridad y la suspensión de torneos en Qatar marcan un escenario de gran incertidumbre para este choque.

Argentina ya conoce de levantar ese título y busca ser bicampeón

¿Se jugará en otro lado?

Entre las alternativas que se evalúan está la posibilidad de cambiar de sede o incluso pasar el partido a otra parte del mundo. Esto implicaría replantear no solo el lugar sino también la fecha en que se dispute el enfrentamiento entre europeos y sudamericanos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Vuelve a la selección chilena? La visita de Nicolás Córdova a Alexis Sánchez en Sevilla

La decisión final dependerá en gran medida de la evolución de la situación geopolítica. Además, de las reuniones que sostengan UEFA, CONMEBOL, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino en los próximos días.

En caso de que el partido finalmente tenga que realizarse fuera de Qatar, se barajan opciones en Europa o en países neutrales. Aunque organizar un evento de esta magnitud en tan poco tiempo sería todo un desafío.