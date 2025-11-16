Este lunes, el fútbol vuelve con una variada y atractiva programación de grandes encuentros. Habrá amistosos de selecciones, duelos de clasificación rumbo al Mundial 2026 y compromisos claves en el plano local.

En el ámbito de selecciones, varios combinados del ‘Viejo Continente’ seguirán luchando por asegurar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una jornada decisiva que tiene acción de países como Países Bajos, Alemania, Polonia, Croacia y República Checa, entre otras

A nivel de clubes, también habrá acción en ligas de Europa y Sudamérica, con un duelo de la jornada 14 de la Segunda División de España, además de partidos en la Primera División de Argentina y la Copa Ecuador, que promete emociones fuertes en su recta final.

Revisa, a continuación, todos los detalles de estos imperdibles partidos de lunes: horarios, señales de transmisión y todo lo que necesitas saber.

Agenda de partidos del lunes 17 de noviembre

Amistosos Internacionales

14:00 horas – Cabo Verde vs. Egipto. Transmiten DSports+ Plus (613/1613), DGO y Amazon Prime Video.

14:00 horas – Finlandia vs. Andorra. Transmiten Disney+ Premium.

Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

16:45 horas – Países Bajos vs. Lituania. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.

16:45 horas – Alemania vs. Eslovaquia. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.

16:45 horas – Irlanda del Norte vs. Luxemburgo. Transmite Disney+ Premium.

16:45 horas – Malta vs. Polonia. Transmite Disney+ Premium.

16:45 horas – Montenegro vs. Croacia. Transmite Disney+ Premium.

16:45 horas – República Checa vs. Gibraltar. Transmite Disney+ Premium.

Primera División de Argentina

17:00 horas – Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia. Transmite Disney+ Premium.

17:00 horas – Barracas Central vs. Huracán. Transmite TyC Sports Internacional.

19:30 horas – Platense vs. Gimnasia LP. Transmite TyC Sports Internacional.

Copa Ecuador

21:00 horas – Emelec vs. LDU Quito. Transmiten DSports 4 y DGO.

Segunda División de España

16:30 horas – Cultural Leonesa vs. Málaga. Transmiten DSports 9 y DGO.

