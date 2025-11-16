Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Calendario de partidos

Agenda del 17 de noviembre: Todos los partidos del lunes y sus transmisiones en vivo

Conoce los partidos de fútbol más importantes que se disputan este lunes 17 de noviembre en Latinoamérica y el mundo.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Este lunes 17 de noviembre sigue la acción de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026, amistosos y ligas locales.
© Getty ImagesEste lunes 17 de noviembre sigue la acción de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026, amistosos y ligas locales.

Este lunes, el fútbol vuelve con una variada y atractiva programación de grandes encuentros. Habrá amistosos de selecciones, duelos de clasificación rumbo al Mundial 2026 y compromisos claves en el plano local.

En el ámbito de selecciones, varios combinados del ‘Viejo Continente’ seguirán luchando por asegurar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una jornada decisiva que tiene acción de países como Países Bajos, Alemania, Polonia, Croacia y República Checa, entre otras

A nivel de clubes, también habrá acción en ligas de Europa y Sudamérica, con un duelo de la jornada 14 de la Segunda División de España, además de partidos en la Primera División de Argentina y la Copa Ecuador, que promete emociones fuertes en su recta final.

Chile vs. Perú: Cuándo juegan, horario y quién transmite el amistoso en Rusia

ver también

Chile vs. Perú: Cuándo juegan, horario y quién transmite el amistoso en Rusia

Revisa, a continuación, todos los detalles de estos imperdibles partidos de lunes: horarios, señales de transmisión y todo lo que necesitas saber.

Agenda de partidos del lunes 17 de noviembre

Amistosos Internacionales

  • 14:00 horas – Cabo Verde vs. Egipto. Transmiten DSports+ Plus (613/1613), DGO y Amazon Prime Video.
  • 14:00 horas – Finlandia vs. Andorra. Transmiten Disney+ Premium.

Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

  • 16:45 horas – Países Bajos vs. Lituania. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
  • 16:45 horas – Alemania vs. Eslovaquia. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
  • 16:45 horas – Irlanda del Norte vs. Luxemburgo. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Malta vs. Polonia. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Montenegro vs. Croacia. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – República Checa vs. Gibraltar. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

Primera División de Argentina

  • 17:00 horas – Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:00 horas – Barracas Central vs. Huracán. Transmite TyC Sports Internacional.
  • 19:30 horas – Platense vs. Gimnasia LP. Transmite TyC Sports Internacional.

Copa Ecuador

  • 21:00 horas – Emelec vs. LDU Quito. Transmiten DSports 4 y DGO.

Segunda División de España

  • 16:30 horas – Cultural Leonesa vs. Málaga. Transmiten DSports 9 y DGO.
Publicidad
Lee también
¡Calendario futbolero! Agenda de partidos de hoy domingo 16 de noviembre
Noticias

¡Calendario futbolero! Agenda de partidos de hoy domingo 16 de noviembre

¡La Roja vuelve a la acción! Calendario futbolero del sábado 15 de noviembre
Noticias

¡La Roja vuelve a la acción! Calendario futbolero del sábado 15 de noviembre

¡Calendario futbolero! Todos los partidos de este viernes 14 de noviembre
Noticias

¡Calendario futbolero! Todos los partidos de este viernes 14 de noviembre

Combos iban...: la brutal pelea en el EE.UU vs Paraguay
Internacional

Combos iban...: la brutal pelea en el EE.UU vs Paraguay

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo