La selección chilena ganó sobre la hora el amistoso ante Perú y volvió al triunfo tras largo tiempo. Y uno que tuvo su revancha tras larga una extensa nube negra fue Ben Brereton.

El jugador del Derby County de la Championship tomó la palabra tras el partido, donde anotó el 1-1 parcial, y aún hablando en inglés dejó en claro que está feliz por su nuevo ciclo con la Roja.

“Muy feliz, me sentí muy bien por marcar un gol. Es un nuevo equipo“, partió diciendo, previo a decir con un perfecto español “gracias”. Pero no se quedó ahí, ya que también dejó enigmática frase.

Brereton y la mística que no se vio antes en la Roja

Ben Brereton le tiró un sutil palo a Ricardo Gareca, quien durante las pasadas Eliminatorias lo cortó derechamente de la selección chilena. Tras anotarle a Perú, el delantero habló fuerte y claro.

“Se vio una conexión en el grupo”, dijo en inglés, para posteriorme gritarle al pueblo chileno que “todos los hinchas estuvieron fantásticos, estoy realmente muy feliz”.

Por su parte, Patricio Yáñez habló en ESPN Chile y elogió el gran partido que se mandó Brereton Díaz en el amistoso ante Perú. Sin tapujos, el Pato postuló a Ben como el “9” de la Roja.

“El gol de Brereton de ‘9’ me gustó, pero en esa posición, no referencial, el típico delantero que tiene otras características. Y luego me gustó el conjunto en general de Chile”, destacó.

