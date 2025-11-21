Audax Italiano y Everton se enfrentan este viernes en uno de los tres duelos de la Fecha 28 que se jugarán en paralelo por la pelea del descenso en el Campeonato Nacional 2025.

Los Audinos, buscan sumar puntos que le permitan seguir en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que los Ruleteros podrían asegurar su continuidad en primera división si logran un buen resultado en este partido.

¿A qué hora juega Audax Italiano vs. Everton y dónde ver EN VIVO?

Audax Italiano vs. Everton juegan este viernes 21 de noviembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Itálicos y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT

VTR: 56 (SD)

Claro: 92 (SD) – 592 (HD)

Movistar: 601 (SD)

VTR: 781 (HD)

Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

