La selección chilena visita a Brasil este jueves por la penúltima fecha (17°) de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Roja ya está eliminada y con movimiento en el arco: Claudio Bravo esta retirado hace un tiempo y el DT Nicolás Córdova sorprendió en su nómina.

El DT de la sub 20, interino en la adulta tras la salida de Ricardo Gareca, dejó fuera de la lista a Brayan Cortés y Gabriel Castellón. Así las cosas, en Chile debutarán oficialmente y por lo puntos Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes o Thomas Gillier.

En conversación con El Mercurio, el formador de Bravo, Julio Rodríguez, criticó la decisión de Nico Córdova sosteniendo que le hacen falta en la nómina Cortés y/o Castellón.

“No me parece atinado nominar tres arqueros nuevos, lo veo como un capricho, porque lo lógico es respetar los rendimientos. No era el momento de quitarles el piso a Brayan Cortés ni Gabriel Castellón, tienen edad para pensar en el futuro, porque si se quiere pensar en arqueros para cinco años, ellos llegan“, dijo Rodríguez.

Rodríguez extraña a Cortés y Castellón en La Roja

Agregó que “Cortés era titular por rendimiento y el que más se acercaba a Claudio Bravo. Era confiable, no me parece justa su ausencia. Mientras que Castellón ha tenido un progreso enorme y rinde en la U“.

Reyes y Gillier secundarían a Vigouroux en La Roja contra Brasil y Uruguay.

“De los tres que llamaron al que más he visto es a Thomas Gillier, tiene mucho potencial. Es atajador“, complementó el entrenador de arqueros de escuela neerlandesa.

Julio Rodríguez sentenció que “capaz Gillier que no es tan avezado en el juego aéreo y se posiciona un poco más atrás de lo que me gusta, pero son cosas mejorables. El juego con el pie no es su mayor impronta, juega sólo con la derecha, pero tampoco es lerdo“.

El duelo entre Brasil y Chile, por la fecha 17 de las eliminatorias, se disputará este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná. De no ocurrir un contratiempo, Vigouroux será probablemente el arquero de La Roja.

