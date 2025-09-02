La selección chilena se prepara para lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Uruguay. El primer desafío de la Roja será la Canarinha como visitante, un partido complicado y para el que tiene una gran duda: su arquero.

Sin Brayan Cortés, son tres los nombres que buscan tomar su lugar. Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes y Thomas Gillier quienes se pelean un puesto que, según Nicolás Córdova, todavía no tiene dueño. Eso sí, hay uno que comienza a sacar ventaja.

“Es verdad que ninguno ha jugado por la selección mayor, estamos vislumbrando quién puede ser. El parámetro es uno sólo: rendimiento. Nosotros obviamente cuando uno hace una convocatoria tiene algún tipo de pensamiento o piensa qué podría armar en determinados contextos, pero es la cancha la que termina hablando y entregando titularidades“, dijo el DT esta tarde en conferencia de prensa.

Lawrence Vigouroux se pone los guantes de Chile ante Brasil

La selección chilena busca arquero y, entre los tres candidatos, hay uno que toma la delantera. Lawrence Vigouroux parece ser quien se está vistiendo de corto pensando en el duelo con Brasil y podrá hacer su esperado estreno en la adulta.

Lawrence Vigouroux se prepara para ser titular en Chile en el choque con Brasil. Foto: Photosport.

“Una de las maneras que tenemos de entrenar acá en la mayor y todas las categorías es que todos hacen todos los ejercicios. Evaluamos en base a eso. Hoy tocó la defensa, todos repitieron y pasaron, eso nos da el parámetro para equivocarnos lo menos posible. Mañana en la mañana ya vamos a decidir quién juega en el arco y el equipo“, había explicado Nicolás Córdova esta tarde.

Sin embargo, el periodista Marco Escobar de DSports aseguró que la carrera tiene al chileno-jamaicano con la primera opción. “Todo indica que Vigouroux está tomando la delantera por sobe sus compañeros para ser titular y enfrentar a Brasil“.

Su aparición no es casualidad. De los tres guardametas convocados para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, es el único que viene con rodaje desde la temporada pasada protegiendo el arco del Swansea en la Championship.

Quedará esperar a la última práctica antes del viaje para saber si es que el DT para una formación para aclarar las cosas. El guardameta se ilusiona, pero será mañana que se tomará la decisión definitiva.

Lawrence Vigouroux se comienza a probar los guantes para ser el arquero de Chile ante Brasil. La Roja podrá tener a un nuevo portero en el cierre de esta eliminatorias y así postularlo para el futuro.

¿Cuáles son los números de Lawrence Vigouroux esta temporada?

Previo al partido con Brasil, Lawrence Vigouroux ha logrado disputar un total de 4 partidos oficiales con el Swansea en la temporada 2025/26. En ellos ha dejado su arco en cero en 2 ocasiones y ha recibido 2 goles en los 360 minutos que ha estado bajo los tres palos.

¿Cuándo juega Chile?

Lawrence Vigouroux se prepara para ser el nuevo arquero de Chile en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Brasil este jueves 4 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

