La selección chilena se prepara para decir adiós a las Eliminatorias Sudamericanas con la frente en alto e iniciando un nuevo ciclo. La Roja enfrentará a Brasil y Uruguay en la última doble fecha, con un plantel renovado y lleno de figuras jóvenes.

Sin embargo, en la previa del encuentro, malas noticias llegaron desde el extranjero. Uno de los delanteros que asomaban como titular sufrió problemas físicos que lo tenían en duda. Y más luego de lo que dijo este martes Nicolás Córdova.

El técnico interino de la Roja habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre dos de los jugadores que no han logrado entrenar con normalidad. Ahí calmó a los hinchas por uno, pero sobre el otro lanzó declaraciones que no son nada alentadoras.

Bruno Barticciotto con un pie afuera del duelo de Chile y Brasil

La selección chilena comenzó sus trabajos con dos importantes dudas para el choque con Brasil: Felipe Loyola y Bruno Barticciotto. El volante sufrió una lesión en su hombro y el delantero un problema en su muslo, lo que los mantuvo trabajando apartados el lunes.

Bruno Barticciotto puede perderse otro partido de Chile, tal como reveló Nicolás Córdova. Foto: Photosport.

Este martes Nicolás Córdova habló de la situación de ambos y entregó buenas y malas noticias. En el caso del mediocampista, celebró que está de vuelta. “Entrenó con el equipo y estaría a disposición“.

“Está con alguna molestia, pero se ha puesto a disposición de muy buena manera, sabiendo que tuvo un golpe muy fuerte y tiene una lesión en el hombro. Se agradece la disposición de los jugadores cuando quieren estar“, añadió el DT.

Pero al abordar el caso de Bruno Barticciotto, las cosas no fueron tan buenas. “Vamos a ver si alcanza a llegar. Trabaja para estar, pero hoy no tengo la certeza de si podrá“.

No poder contar con el delantero será un duro golpe para el DT, quien lo consideraba dentro de los titulares. Quedará esperar para ver al jugador que tomará su puesto, con Ben Brereton tomando ventaja.

Bruno Barticciotto otra vez sufre problemas físicos que le impiden estar a disposición para la selección chilena. Este miércoles se llevará a cabo la última práctica para saber si el artillero llega o tendrá que apuntar al choque con Uruguay para sumar minutos.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto en el Santos Laguna?

Previo al duelo con Brasil, Bruno Barticciotto ha logrado disputar un total de 15 partidos oficiales con Santos Laguna. En ellos ha marcado 8 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.020 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras espera por conocer si Bruno Barticciotto podrá jugar, la selección chilena comienza sus trabajos para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Brasil este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

