Manuel Pellegrini pudo disfrutar en el Betis al jugador de Brasil que entró a destrozar la defensa de Chile en el mítico estadio Maracaná, donde el Scratch venció por 3-0 a la selección nacional dirigida interinamente por Nicolás Córdova, que parecía haber aguantado bien en el césped carioca.

Pero que no pudo frenar a Luiz Henrique, quien fue uno de los revulsivos que el experimentado italiano Carlo Ancelotti mandó a la cancha. El talentosísimo y veloz extremo de 24 años reemplazó al joven Estêvão, quien se retiró tras haber anotado su primer gol en la Canarinha.

El atacante del Zenit de Rusia fue imparable por cualquier sector de la cancha donde se movió. Como cuando se llevó por el costado derecho del ataque brasileño a Gabriel Suazo. O como cuando generó el gol que Lucas Paquetá marcó de cabeza prácticamente sobre la raya.

El reconocimiento inmediato de Paquetá a su compañero Luiz Henrique por su pase-gol espectacular. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

No hubo cómo parar a Luiz Henrique, quien después del encuentro habló con GE TV. “Pensé en que tenía que ser el jugador que salió de Petrópolis, en cuando jugaba con mis amigos, suelto y libre. Cuando estaba en el hotel se lo pedí a dios”, expuso el extremo que inició su carrera profesional en el Fluminense. Brasil se caracteriza por tener una población muy creyente.

“Le pedí que pudiera ayudar a mis compañeros y pudiera jugar para mi familia, que vino al Maracaná a apoyarme. Gracias a dios todo salió bien, no quiero perder nunca la alegría de jugar al fútbol. Me apasiona”, agregó Henrique, quien sabe que rindió a altísimo nivel en los minutos que dispuso.

Luiz Henrique, el brasileño que dirigió Pellegrini y noqueó a Chile en el Maracaná

Luiz Henrique disputó 64 partidos bajo la tutela de Manuel Pellegrini en el Betis y todavía saborea el partidazo que jugó ante Chile en el Maracaná. Lejos ya de aquella experiencia en el alero del Ingeniero, que le sacó un rendimiento de cuatro goles y 10 asistencias en los verdiblancos.

Luiz Henrique aguanta la marca de Frenkie de Jong del Barcelona. (Fran Santiago/Getty Images).

Los andaluces vendieron el pase de Henrique al Botafogo por 16 millones de euros. Y luego de ganar la Copa Libertadores 2024, el Fogao lo traspasó al Zenit de Rusia por 33 millones de la divisa europea. Negocio redondo de un crack que quiere brillar al más alto nivel.

Bruno Guimaraes celebra con Luiz Henrique ante la Roja. (Buda Mendes/Getty Images).

Algo que en parte logró hacer ante Chile. “Paquetá estuvo muy bien, es importante que pude ayudar al equipo con dos asistencias. Creo que fue una buena presentación, quería jugar como cuando lo hacía en Valle de Carangola. Cuando juego con alegría todo sale bien”, dijo Luiz Henrique.

