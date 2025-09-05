Gabriel Suazo comenzó como el capitán de la Roja el proceso posterior a la salida de Ricardo Gareca en la conducción técnica. Con el interinato de Nicolás Córdova, fue el lateral izquierdo del Sevilla el que portó la jineta en la selección chilena, que sufrió una caída por 3-0 en su visita a Brasil.

A pesar de que por momentos el equipo de Córdova ofreció resistencia, el Scratch sacó una diferencia holgada en el mítico estadio Maracaná. Un partido que pudo comenzar a desnivelarse casi desde el minuto 2, pero una gran tapada de Lawrence Vigouroux evitó el descalabro tempranero.

Luego del partido, Gabi Suazo compareció ante los medios de comunicación, que le pusieron el tema de Gareca sobre la mesa. No quiso hacer una comparación tan directa con el estilo del jefe de las divisiones inferiores de la selección chilena que pronto será el DT en el Mundial Sub 20 y es interino en el cierre de las Eliminatorias.

Gabriel Suazo marca a Estevao, uno de los jóvenes cracks que Carlo Ancelotti mandó al campo de juego. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

“Del técnico anterior no me refiero, sí al de ahora. Son métodos distintos de entrenamiento. Una idea distinta que en pocos días le entendimos, le pudimos pillar lo que quería transmitirnos para entregarlo en la cancha”, expuso el carrilero izquierdo formado en las inferiores de Colo Colo.

Gabriel Suazo no quedó del todo disconforme por lo hecho en la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Un poco dejó entrever del enredo táctico que tenía el Tigre Gareca en cada convocatoria. Agregó que “frente a un rival complicado, en su casa, con jugadores que recién nos estamos conociendo nos plantamos bien. Por momentos pudimos quitarles el balón”.

Gabriel Suazo le pega de refilón a Gareca por la idea de Córdova en la Roja

Gabriel Suazo asume perfectamente que el primer desafío de la Roja sin el Tigre Gareca a la cabeza fue durísimo. “Sabíamos que cuando venimos a jugar acá ha sido difícil, pero aun así intentamos hacer lo que trabajamos, por momentos pudimos. Me quedo con la entrega del equipo”, destacó el ex jugador del Toulouse de Francia.

“Intentamos presionar balones en campo rival. Pudimos tener posesión en campo rival y nos hicieron gol cuando saltaban esa presión. Me quedo con esa parte positiva”, marcó Suazinho, cuyo fichaje en el Sevilla ha sido recibido muy bien por la hinchada.

Gabriel Suazo hace rato es un indiscutido en las convocatorias y oncenas de la Roja. Ante Brasil fue el capitán. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Su análisis incluyó una dura autocrítica por los yerros y las ventajas concedidas ante un rival así. “El segundo gol llega en un momento bueno nuestro en el partido. La gente les gritaba que no podían recuperarla. Saltan la presión y en dos o tres pases te llegan abajo del arco, te hacen saber si fallas. Esa experiencia nos servirá para volver a competir”, cerró Gabriel Suazo, quien ya tiene el chip puesto en el juego frente a Uruguay.

