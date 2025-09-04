Es tendencia:
Selección chilena

Experto conocedor de la Roja grafica la diferencia entre Córdova y Gareca: “Del cielo a la tierra”

Nicolás Córdova cuenta las horas para el duelo de la Roja ante Brasil y un experto en la interna comparó su trabajo con el del Tigre Gareca.

Por Jorge Rubio

Nicolás Córdova tomó el testimonio de Ricardo Gareca en la Roja.

La Roja cuenta las últimas horas para visitar a Brasil en el segundo partido que Nicolás Córdova será el director técnico, pues aceptó el interinato luego de la salida de Ricardo Gareca, de paupérrimo rendimiento en su paso por Juan Pinto Durán.

Al menos desde el punto de vista de la nómina, Córdova marcó muchas diferencias con respecto al Tigre Gareca. De partida, decidió no convocar a Brayan Cortés. Y será el chileno-inglés Lawrence Vigouroux quien custodiará la valla del Equipo de Todos en el mítico estadio Maracaná.

En ese contexto, el periodista Marcelo Díaz tuvo un contacto desde suelo carioca con Balong Radio. Allí contó algunos detalles de esta semana de trabajo a las órdenes del DT de la selección chilena Sub 20 y jefe técnico de las juveniles en la Roja.

Nicolás Córdova participó activamente en las prácticas de la Roja. (Javier Torres/Photosport).

“La gente estaba contenta con la nómina. con que no esté Gareca. Genera la expectativa de este nuevo proceso liderado hoy por Gabriel Suazo, que creo que será el capitán. Ojalá se vea un equipo que ataque, que no sea tan defensivo. Algo distinto“, expuso el comunicador de TNT Sports en la charla que tuvo con Manuel de Tezanos y Arturo Millán.

La abismal diferencia entre Gareca y el Nico Córdova según un reportero que acompaña a la Roja

A Marcelo Díaz le preguntaron por la distancia entre los trabajos de Gareca y los que ha podido ver de Córdova en esta semana que lleva con la Roja adulta. “Del cielo a la tierra”, respondió el periodista de TNT Sports Chile para marcar el abismo existente entre ambos.

“De hecho, la llegada de los jugadores ya fue con otra cara. Varios se sacaron fotos, Lucas Cepeda, (Guillermo) Maripán, (Felipe) Loyola, (Fabián) Hormazábal sacándose fotos. Otro semblante y los entrenamientos son distintos”, manifestó el citado comunicador.

Ricardo Gareca llevó hasta a su hijo a la práctica de la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport

También dio detalles de eso. “Doble turno, más intensos. Como dijo el propio Nicolás Córdova, ya no se van para la casa”, cerró Marcelo Díaz, quien sabe que el principal objetivo de esta visita al Scratch tiene que ver con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

