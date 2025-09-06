La selección chilena de Nicolás Córdova trabaja para recibir a Uruguay por el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. La Roja viene de caer derrotada por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná, duelo que significó el debut de Lawrence Vigouroux en el arco nacional.

El arquero de 31 años, y los registros del Swansea City de la Championship, registraba idas y venidas en La Roja, pero contra Brasil tuvo al fin sus primeros minutos después de varios años de compromiso con Chile.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera valoró el estreno de Vigouroux, incluso pese a los tres goles recibidos. Cabe considerar que el oriundo de Londres, de padre chileno y madre jamaiquina, tuvo una brillante atajada recién comenzado el duelo en el Maracaná.

“Hizo un muy buen partido creo yo, incluso el segundo y el tercer gol, con un poquito más de astucia o más bagaje del lateral, lo podrían haber evitado. Las dos pelotas las toca y casi que las saca. Jugó bien con los pies, estuvo sólido, pero así y todo le llegaron muy poco creo yo”, dijo Herrera.

¡Arquero para cinco años más en La Roja!

El ex 23 de La Roja agregó que “las intervenciones que tiene como de atajadas son el cabezazo, que es una tremenda tapada, una salida en una pelota larga y no tuvo mucho más tampoco. Entonces para mí los tres de atrás estuvieron muy bien, salvo obviamente el cambio de frente de Paulo Díaz que es mala suerte y que le quedó al brasileño en el gol”.

Johnny Herrera aprueba el debut de Vigouroux en La Roja.

“Vigouroux tiene que jugar más, porque de verdad acá en Chile, cuando estuvo en Everton, prácticamente no jugó, a mí me hablaron de él. Ahora en su club juega, y aparte no es menor que juegue en la Championship y sea titular“, complementó Johnny.

“Igual deambuló mucho tiempo siendo tercer arquero o segundo, como que le costó mucho consolidarse, entonces se consolida como a los 28 años en tercera o cuarta división y después pasa a la Championship porque tuvo muy buenos años. Yo creo que tiene capacidades, es un arquero para cinco años más“, añadió.

Herrera sentencia que “yo me acuerdo que una vez nos fue a ver al hotel, con la selección fuimos a jugar con Inglaterra parece, él nos andaba viendo y se acercó a nosotros con Claudio (Bravo), que estábamos yendo a entrenar, y nos dijo que era arquero también y todo el cuento, debe haber tenido 20 y tantos, una cosa así, era chico”.

