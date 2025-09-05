Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Tras 13 años: La potente confesión de Lawrence Vigouroux por debut en la selección chilena

El portero nacional de 31 años destacó la oportunidad que recibió ante Brasil y que le permitió jugar en el Estadio Maracaná.

Por Felipe Pavez Farías

Lawrence destacó su debut en la Roja, pese a la derrota frente a Brasil
© HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORTLawrence destacó su debut en la Roja, pese a la derrota frente a Brasil

La selección chilena busca el recambio y las últimas fechas de Eliminatorias son el principal objetivo de Nicolás Córdova que asume como interino de manera provisora. Ya sin chances de ir al próximo Mundial, la Roja apunta a encontrar nuevas caras de cara a lo que será el siguiente proceso de clasificatorias. 

Lo que de inmediato marcó la atención por las decisiones del estratega nacional. Es que bajo esa premisa se concedió el debut de varios jugadores que se proyectan para sostener el equipo nacional. Lo que tiene como protagonista a Lawrence Vigouroux

¿Será titular? La figura en ataque que recupera Chile para el partido ante Uruguay

ver también

¿Será titular? La figura en ataque que recupera Chile para el partido ante Uruguay

El portero que eligió defender a Chile por sobre Inglaterra y Jamaica, tuvo su gran debut en el arco nacional. Tras 13 años, logró confirmar su primer partido de titular. Aunque el resultado no acompañó, Lawrence se transformó en uno de los puntos más regulares.

Pero más allá de la derrota en el Estadio Maracaná, el portero que milita en el Swansea destacó la gran jornada que vivió en Eliminatorias. 

Sentimientos encontrados, trabajé tan duro para este momento”, expresó el golero en su cuenta de Instagram. En minutos la publicación recibió más de 5 mil me gusta, incluso con ex compañeros como Eduardo Vargas y Brayan Cortés. 

El argentino que dejó en 0 a Lawrence Vigouroux en el fútbol chileno: ¡debutó con Maradona en la selección!

ver también

El argentino que dejó en 0 a Lawrence Vigouroux en el fútbol chileno: ¡debutó con Maradona en la selección!

Poder usar nuestra camiseta es un sueño hecho realidad, no solo para mí, sino para toda mi familia”, agregó emocionado Lawrence. Pero recalcó que no se quedó conforme con la derrota, y buscará terminar de la mejor forma el proceso de Eliminatorias ante Uruguay. 

Publicidad

El resultado no era el que queríamos, pero estoy orgulloso y agradecido de haber tenido la oportunidad de representar a nuestro país”, sentenció. 

Tweet placeholder

¿Cuánto es el valor de Lawrence Vigouroux? 

Según indica Transfermakrt, el portero de 31 años tiene una tazación de 450 mil euros. Actualmente, Lawrence Vigouroux milita en el Swansea y busca el retorno a la Premier League. 

Publicidad

Cabe consignar que gran parte de su carrera la ha realizado en Inglaterra, país donde nació. Entre los equipos que ha defendido destacan Tottenham, Liverpool, Burnley, Everton (Chile), Waterford y actualmente Swansea.

Lee también
Mientras García le dio tierno consejo, Córdova lo hizo debutar y desató polémica
Selección Chilena

Mientras García le dio tierno consejo, Córdova lo hizo debutar y desató polémica

De mal en peor: Nico Córdova sufre nueva baja en la Roja
Selección Chilena

De mal en peor: Nico Córdova sufre nueva baja en la Roja

Johnny Herrera acusa a Córdova de sacar a Assadi "por Felicevich"
Selección Chilena

Johnny Herrera acusa a Córdova de sacar a Assadi "por Felicevich"

Histórico de Colo Colo apoya fallo de Conmebol a favor de la U: “Sanción correcta”
U de Chile

Histórico de Colo Colo apoya fallo de Conmebol a favor de la U: “Sanción correcta”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo