La selección chilena busca el recambio y las últimas fechas de Eliminatorias son el principal objetivo de Nicolás Córdova que asume como interino de manera provisora. Ya sin chances de ir al próximo Mundial, la Roja apunta a encontrar nuevas caras de cara a lo que será el siguiente proceso de clasificatorias.

Lo que de inmediato marcó la atención por las decisiones del estratega nacional. Es que bajo esa premisa se concedió el debut de varios jugadores que se proyectan para sostener el equipo nacional. Lo que tiene como protagonista a Lawrence Vigouroux.

El portero que eligió defender a Chile por sobre Inglaterra y Jamaica, tuvo su gran debut en el arco nacional. Tras 13 años, logró confirmar su primer partido de titular. Aunque el resultado no acompañó, Lawrence se transformó en uno de los puntos más regulares.

Pero más allá de la derrota en el Estadio Maracaná, el portero que milita en el Swansea destacó la gran jornada que vivió en Eliminatorias.

“Sentimientos encontrados, trabajé tan duro para este momento”, expresó el golero en su cuenta de Instagram. En minutos la publicación recibió más de 5 mil me gusta, incluso con ex compañeros como Eduardo Vargas y Brayan Cortés.

“Poder usar nuestra camiseta es un sueño hecho realidad, no solo para mí, sino para toda mi familia”, agregó emocionado Lawrence. Pero recalcó que no se quedó conforme con la derrota, y buscará terminar de la mejor forma el proceso de Eliminatorias ante Uruguay.

“El resultado no era el que queríamos, pero estoy orgulloso y agradecido de haber tenido la oportunidad de representar a nuestro país”, sentenció.

¿Cuánto es el valor de Lawrence Vigouroux?

Según indica Transfermakrt, el portero de 31 años tiene una tazación de 450 mil euros. Actualmente, Lawrence Vigouroux milita en el Swansea y busca el retorno a la Premier League.

Cabe consignar que gran parte de su carrera la ha realizado en Inglaterra, país donde nació. Entre los equipos que ha defendido destacan Tottenham, Liverpool, Burnley, Everton (Chile), Waterford y actualmente Swansea.