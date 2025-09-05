La selección chilena da vuelta la página de lo que fue su visita a Brasil y sigue mirando al futuro. La Roja cayó por 3 a 0 ante la Canarinha en el inicio de un nuevo proceso, para el que tuvo algunos ausentes.

Pese a que renovó a gran parte del plantel, Nicolás Córdova se quedó con las ganas de contar con un jugador que ha sido clave en el extranjero. Su deseo era que incluso fuera titular, pero problemas físicos lo dejaron al margen contra el pentacampeón.

Sin embargo, el descanso que le dieron ha tenido frutos y se prepara para volver a ponerse a la camiseta del Equipo de Todos ante Uruguay. Esto, siempre y cuando no presente molestias a última hora que compliquen los planes.

Bruno Barticciotto listo para ver acción con Chile ante Uruguay

Después de quedarse abajo del avión por problemas físicos, Bruno Barticciotto prepara su regreso a la selección chilena. El delantero del Santos Laguna no pudo viajar a Brasil, pero estará a disposición para el choque con Uruguay la próxima semana.

Bruno Barticciotto se recupera de sus molestias y vuelve en Chile para el choque con Uruguay. Foto: Comunicaciones FFCh.

Días atrás desde Juan Pinto Durán revelaron que el atacante había quedado al margen debido a problemas musculares, al igual que Benjamín Kuscevic. La idea era llevarlo de a poco para que pueda sumar minutos contra los Charrúas y todo indica que el plan salió bien.

Este viernes el plantel regresa desde Brasil y tendrá una práctica antes de irse de tarde libre hasta mañana sábado. Ahí se espera que haya una nueva evaluación para Bruno Barticciotto, quien debería sumarse a los trabajos con el resto de sus compañeros.

Quien instala la duda es Benjamín Kuscevic, el que llegó recuperándose de una lesión en Fortaleza que no le ha dado tregua. De no poder llegar, lo más probable es que sea liberado y así la selección chilena cierre las Eliminatorias Sudamericanas con lo que tiene.

Cabe recordar que el Equipo de Todos ya sufrió la baja de Darío Osorio por temas físicos. Además, al hijo de Marcelo Pablo casi no lo ha podido utilizar en anteriores convocatorias por dolencias.

Bruno Barticciotto espera poder acompañar a Chile en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero quiere dar una mano y así entregar una alegría a una Roja que lo pasó mal, pero que ya no tiene más que mirar al futuro.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto en Santos Laguna?

Previo al duelo con Uruguay, Bruno Barticciotto ha logrado disputar un total de 15 partidos oficiales con Santos Laguna. En ellos ha marcado 8 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.020 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile con Uruguay?

Bruno Barticciotto espera ayudar a Chile a despedirse con triunfo de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibe a Uruguay este martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas.

