Si bien hay varios, uno de los principales responsables del último fracaso de Chile rumbo al Mundial de 2026 es Ricardo Gareca. El Tigre tuvo un proceso para el olvido en la Roja, a la que condenó a quedarse sin otra cita planetaria en medio de duras críticas.

Sorpresivamente, el técnico se ha paseado por distintos programas en Argentina justificándose de distintas maneras. Es por ello que ahora uno de los jugadores que fue parte de sus convocatorias en el Equipo de Todos decidió sacar la voz para pegarle con todo.

Y es que mientras el Tigre habla de lo que hizo bien y mal en nuestro país, uno de los que sumó varias apariciones en su estadía en la Roja no le perdona sus pecados. De hecho, remarcó que había con qué pelear por algo mucho mejor que terminar como colistas.

Francisco Sierralta barre con el trabajo de Ricardo Gareca en Chile

Para Francisco Sierralta, no se entiende que Ricardo Gareca hable tan suelto de su fracaso en Chile. El Vikingo conversó con ESPN y se refirió a lo que fue el fracaso rumbo al Mundial de 2026, apuntando directo contra el DT.

Francisco Sierralta le pegó y con todo a Ricardo Gareca por lo que hizo en Chile. Foto: Photosport.

“No fue fácil no clasificar al Mundial, pienso que teníamos jugadores para estar más arriba, competir y no terminar últimos. No se dio, no trabajamos lo suficiente porque como jugadores, estaba para estar más arriba y pelear hasta el final“, lanzó de entrada.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el defensor que pasara del Watford de Inglaterra al Auxerre de Francia apuesta a tomar un rol de líder. “No fue fácil, fue duro. Fui citado en casi todas, hubo un par que fui y otras que no. Ahora estaré en Francia y me gustaría tomar esa responsabilidad, estar más y no tan intermitente“.

“Es momento de dar vuelta la página y trabajar para lo que viene. Estos amistosos y fechas que vienen ahora son importantes para crear la base para las eliminatorias, para estar preparados y tener una idea de juego“, complementó.

ver también Tiembla Betis: La ANFP prepara oferta a Manuel Pellegrini para que asuma la banca de Chile

Francisco Sierralta también abordó lo que viene, señalando que “el proceso no clasificamos y ahora parte uno nuevo. El fútbol es de momentos. En estos partidos hay que probar jugadores, de que esté la mayor cantidad de jugadores involucrados, pero después es el que esté en el mejor momento. Si un experimentado está a buen nivel, por qué no llamarlo, pero no podemos armar el proyecto en base a ese jugador“.

Publicidad

Publicidad

“Tiene que ser con jóvenes, después ver quiénes están y sumarlos al proyecto. No puede haber ningún jugador más importante que el proyecto, por nombres no podemos jugar de una manera. Hoy no hay muchos en Europa, pero hay que dar lo máximo para tener la mayor cantidad. Si no es el caso, hay que armar el equipo para que sea lo más importante“, agregó.

Finalmente y ante el buen inicio de temporada de Alexis Sánchez en Sevilla, Francisco Sierralta no tuvo dudas en que debe estar. “No somos un país en el que nos sobran jugadores. Si es para amistosos, hay que incluir a la mayor cantidad porque no es lo mismo jugar en club o selección, que es lo más lindo del mundo. Si está bien en su club y se necesita, se necesita a todos, tenga 38, 39 o 18 años. No nos sobra nada para que uno sí y otro no“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Ricardo Gareca en Chile?

En su paso por la selección chilena, Ricardo Gareca logró dirigir 17 partidos oficiales en total. En ellos consiguió 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas, con 20 goles a favor, 22 en contra y un rendimiento del 32,37%.

Publicidad

Publicidad

ver también Ojo Chile: Niklas Castro y el SK Brann celebran una victoria de oro en Europa League

¿Cuándo juega Chile?

Con Ricardo Gareca en el olvido, Chile se prepara para iniciar un nuevo proceso tras el fracaso rumbo al Mundial de 2026. La Roja disputará un amistoso ante Perú el próximo 10 de octubre a partir de las 20:00 horas.