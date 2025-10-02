El nombre de Manuel Pellegrini sigue apareciendo como el más idóneo para la Roja para hinchas e históricos, más aún considerando que termina contrato con el Real Betis en junio de 2026. En la selección, los jugadores también comienza a hacer ruido por la posible llegada el Ingeniero.

Gabriel Suazo fue el primero. “Es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado en Europa. No sé si ha existido un entrenador chileno tan destacado como él (…) Le haría muy bien a la selección”, manifestó en conferencia de prensa del Sevilla.

Ahora fue el turno de Francisco Sierralta. El jugador del Auxerre, nominado para la fecha FIFA de octubre, manifestó: “Es un técnico que estuvo en los mejores equipos del mundo y se le quiere mucho donde fue. Si llega a la selección, es el mejor técnico chileno de la historia“.

“Para él sería hermoso continuar su carrera en Chile y, para mí, sería increíble que un técnico de esa trayectoria esté en la selección“, complementó en ESPN.

Los jugadores de la Roja se ilusionan con Manuel Pellegrini

“Puede llegar cualquier técnico y a los dos partidos empiezan con que esto, que lo otro. Es difícil. Pero si hay un DT con espalda, hay un proceso de tres, cuatro, diez años… Mejor técnico chileno no vamos a encontrar“, sumó Francisco Sierralta.

“Si llega Manuel Pellegrini, sería increíble y sería un proyecto a largo plazo“, concluyó el defensor, quien será parte del amistoso contra Perú, pactado para el 10 de octubre en Rusia.