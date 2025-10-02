Manuel Pellegrini es el candidato favorito de todos para la banca de la Roja, que sigue buscando entrenador después del desastroso proceso de Ricardo Gareca y tercer fracaso consecutivo camino al Mundial. El DT termina contrato con Real Betis en junio de 2026 y aún no renueva.

En España, Pellegrini comentó que “lo importante es estar centrado en el día de hoy, veremos el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos (…) Ya se irá clarificando solo cuál puede ser el futuro“.

Pese a que es al candidato ideal, varios advierten que es muy difícil que el Ingeniero llegue a Juan Pinto Durán. Ya lo hizo Toby Vega. “Sabe que no tiene un o jugadores diferentes, que no se preparan bien a los jugadores en las inferiores“, razonó. Ahora, fue el turno de Carlos Caszely.

“Uno siempre tiene que dejar una ventanita abierta, pero no va a venir. No vino cuando estaba su gran amigo y hermano, Arturo Salah. No va a venir ahora con esta gente. Además, sabe que se va a encontrar con un problema gravísimo, y no creo que él esté en condiciones“, dijo a La Nación.

Pellegrini termina contrato con el Betis y se discute cuál será su futuro | Getty Images

ver también Tiembla Betis: La ANFP prepara oferta a Manuel Pellegrini para que asuma la banca de Chile

Carlos Caszely descarta a Manuel Pellegrini en la Roja

“Manuel Pellegrini es de la idea de los procesos a largo plazo, y aquí en Chile pierde dos partidos y lo van a querer sacar. Entonces no creo que venga, por más que le ofrezcan el oro y el moro, no tendrá las condiciones para trabajar como a él le gusta“, complementó Carlos Caszely.

Publicidad

Publicidad

Sobre quién podría ser el nuevo DT de la Roja, mencionó: “Me gustaría (que fuera un chileno) y he nombrado antes al Fantasma Figueroa. La prensa no lo quiere, porque él es muy directo y ningún jugador se le va a subir al hombro, pero él trabaja bastante bien y ahora con Nicaragua está luchando por clasificar por primera vez a un Mundial”.