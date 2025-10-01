Sigue la polémica tras la espantosa eliminación de Chile en las Clasificatorias, siendo último tras el mandato que en gran parte comandó Ricardo Gareca en la banca.

Y el Tigre habló fuerte y claro ahora desde Argentina, respondiendo a todas las críticas del medio nacional, incluso las de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla había pegado el primer combo desde España al hablar sobre el último ciclo en la Roja.

“Hace falta un técnico de nuestro país, que nos sepa llevar. No supieron llevar a los jugadores, creo yo. Para mí, en la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos”, dijo a AS, el ahora delantero del Sevilla.

Gareca no dejó títere con cabeza en Chile

Ricardo Gareca participó de acalorada y sincera conversación con ESPN Argentina. El ex DT de la selección de Chile le respondió a Alexis y todos los que cuestionaron su trabajo.

“Estuve un año y medio en Chile, ni salía del departamento. No conocí nada, no salía. Eso no lo digieres, pasan los días y la cabeza te quema, la gente muchas veces se la agarra, pero nosotros somos los primeros que queremos revertir la situación”, reveló.

Siguiendo con sus descargos, el Tigre dejó en claro que sí trabajó según su parecer y quedó dolido por la campaña con Chile. Al respecto, aseguró que “la derrota te deja mal, por eso muchas veces, uno entiende cuando los técnicos o jugadores están amargados. Sufren mucho”.

“No te tienes que pasar de rosca, aunque te estés muriendo por dentro, tienes que estar bien”, cerró el DT, que en Chile solo ganó un partido y dejó al equipo último en las Eliminatorias.

