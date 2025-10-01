La selección chilena no tiene entrenador de cara al próximo proceso que intentará volver a un Mundial tras 16 años, por lo que el nombre de Manuel Pellegrini asoma de inmediato como uno de los fuertes candidatos.

Esta jornada, en España, aseguró que eso es posible pues no está convencido de renovar con el Betis, elenco en el que lleva cinco años y que solamente piensa en el ahora.

“Yo lo veo mirando el presente. Lo importante es estar centrado en el día de hoy, ya veremos en el futuro lo que pasa, sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos”, manifestó.

La condición de Pellegrini para llegar a la selección chilena

El deseo de muchos hinchas chilenos es que el Ingeniero, el mejor entrenador chileno de la historia, culmine su carrera entrenando a la Roja.

Pellegrini aún no sabe lo que pasará con su futuro como DT

De hecho el gerente de selecciones, Felipe Correa, contó que “me encantaría” que Pellegrini asumiera como técnico y que, obviamente, cumple con todos los requisitos que están buscando.

Un tema que su amigo Héctor Pinto, entrenador que sacó campeón a la U. de Chile en el 2004, explicó en charla con Redgol. “Si abrió la puerta, algo está pensando. Algo habrá comentado”, indica.

De hecho manifiesta que “no ha arreglado con Betis y esto lleva a pensar algo. Porque en otras temporadas, a estas alturas estaba súper ultra archi contratado. Por eso ahora la cosa está más complicado”.

Señala eso sí que no será fácil convencerlo, pues se debe tener un plan serio para la selección y cambiar a los actuales dirigentes de la ANFP. “Nunca se sabe, hay una pequeña posibilidad… mira, vendría, pero no con esta directiva. Eso es lo que yo creo”.

