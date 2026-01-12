Se terminó por concretar. La dirigencia de Blanco y Negro aprobó en la reciente reunión extraordinaria de directorio la llegada de un nuevo futbolista a Colo Colo para la temporada 2026: el defensor uruguayo Javier Méndez.

La información que entregó el medio partidario DaleAlbo indica que la mesa presidida por Aníbal Mosa, logró encontrar acuerdo con el Bloque Vial/Ruiz-Tagle más los votos del Club Social y Deportivo para oficializar la nueva incorporación.

De esta forma, sólo resta que Méndez se realice los exámenes médicos de rigor, los cuales realizará en las próximas horas, para firmar el nuevo contrato que lo vinculará con Colo Colo hasta el 31 de diciembre del 2027 y reemplazar en el plantel a su compatriota Alan Saldivia, que partió a Vasco da Gama.

Colo Colo aprueba fichaje de Javier Méndez

El central oriundo de Montevideo llegó la tarde de este lunes hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde lo recibió personal de Comunicaciones del club y por la prensa, a la que entregó escuetas declaraciones a la espera de oficializarse su fichaje.

“Feliz de estar acá. Me encuentro bien. Vamo’ arriba”, fueron los dichos de Javier Méndez, que a los 31 años se sumará a la disciplina de Colo Colo, junto a las otras dos incorporaciones: su compatriota Joaquín Sosa y el lateral nacional Matías Fernández Cordero.

Los números del uruguayo en Peñarol

Durante su paso por el gigante del fútbol uruguayo, en las temporadas 2024 y 2025, Javier Méndez jugó entre torneos locales y Copa Libertadores un total de 79 encuentros, en los que anotó cuatro goles y conquistó cinco torneos nacionales más la Copa Uruguay.

¿Cuándo juega el Cacique?

El primer encuentro amistoso que jugará Colo Colo en 2026 será este jueves 15 de enero, cuando enfrente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, a las 21:00 horas, por la Serie Río de La Plata.