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Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers enfrenta a LDU Quito: Horario y TV por la Copa Libertadores Sub 20

Sigue todos los detalles del partido que pone fin a la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 para los 'Caturros'.

Por Franco Abatte

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La juvenil wanderina cierra su participación en la fase de grupos de la Libertadores sub 20 ante LDU.
© ConmebolLa juvenil wanderina cierra su participación en la fase de grupos de la Libertadores sub 20 ante LDU.

Santiago Wanderers Sub 20 vuelve a la acción este domingo por la Copa Libertadores de la categoría. Los ‘caturros’ ya clasificados a la ronda de semifinales tras sus dos increíbles triunfos ante Nacional y Belgrano, ambos por 2-0, enfrentan esta jornada a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la fecha 3 del grupo C.

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Partidazo ante el conjunto local y que ojo, porque Liga aún tiene mucho que decir, ya que aún puede clasificar a la fase de los cuatro mejores como mejor 2° del certamen. Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de este partido, horario, transmisión y mucho más.

¿A qué hora juega Santiago Wanderers vs. LDU por la Libertadores Sub 20?

El partido entre Santiago Wanderers y LDU se juega este domingo 15 de marzo a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Santiago Wanderers Sub 20 por Copa Libertadores?

El partido de Santiago Wanderers por la fecha 3 de la Copa Libertadores Sub 20 será transmitido por TV en Chile a través de DSports+, canal exclusivo del cableoperador DirecTV.

DirecTV
DSports+: 613 – 1613

Además, podrás ver este encuentro de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente gratis a través de Pluto TV.Publicidad

Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Libertadores sub 20  

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