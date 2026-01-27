Liga Deportiva Universitaria de Quito sacudió el mercado de fichajes con una incorporación de impacto. El delantero brasileño Deyverson fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del club para la temporada 2026. El experimentado atacante de 34 años llega con la misión de potenciar el ataque del equipo de Tiago Nunes.

El teatrero atacante aterriza en Ecuador tras quedar libre al término de su ciclo con Fortaleza, donde disputó la última campaña anotando nueve goles en 36 partidos. Tras escuchar varias ofertas, el artillero decidió sumarse al equipo ecuatoriano.

Con un currículum que incluye pasos por clubes de gran peso como Atlético Mineiro, Palmeiras, Getafe y Levante, Deyverson da un nuevo paso en su carrera. En el Verdao fue parte del plantel que se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2021 y levantó la Recopa Sudamericana al año siguiente.

Las negociaciones se prolongaron hasta concretarse recientemente, demostrando la firme intención de reforzar una zona clave del campo.

Desafíos y expectativas para Deyverson

Si bien Deyverson viene de una temporada irregular, su olfato goleador y experiencia en competiciones de alto nivel lo convierten en una carta potente para el ataque de Liga.

Además, esta incorporación llega en un contexto donde el club busca consolidarse como protagonista tanto en el torneo local como en la escena internacional, algo que la afición anhela después las buenas campañas recientes.

Ahora, la pelota está en la cancha y Deyverson tendrá la oportunidad de demostrar que sigue vigente. Su fichaje por Liga de Quito puede marcar una diferencia real en el rendimiento de un equipo que sueña en grande en 2026.