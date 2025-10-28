Semana de partidazos en la Copa Libertadores 2025. En los próximos días se jugarán las semifinales de vuelta del máximo certamen Conmebol y cuatro clubes buscarán llegar al partido decisivo; Flamengo de Erick Pulgar, Palmeiras, LDU de Quito de Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán, además Racing Club de Gabriel Arias.

Todos ellos verán acción en duelos a disputarse entre este miércoles 29 y jueves 30 de octubre y que tienen a dos clubes favoritos, gracias a sus importantes triunfos conseguidos en los duelos de ida.

ver también Programación Copa Libertadores 2025: Horarios y dónde ver los partidos de revancha de semifinales

Aprovechando ambos encuentros es que en RedGol le preguntamos a la inteligencia artificial por los finalistas del certamen ¿Qué nos dijo? Conoce todos los detalles a continuación.

La IA predice a los finalistas de la Copa Libertadores:

ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más importantes del momento se encargó de elegir a los finalistas del máximo certamen de clubes de la Conmebol, la que tras un profundo análisis, donde vio el presente de los cuatro clubes participantes, definió lo siguiente:

Racing vs. Flamengo (0-1 en el global) Flamengo tiene ventaja por localía y su plantel es muy fuerte ofensivamente, mientras Racing tiene solidez defensiva pero le cuesta marcar fuera de casa. Pronóstico: Considerando esto, la vuelta es que Flamengo ganará 1-0 o empatará 1-1 en Avellaneda, lo que les dará la clasificación (2-0 o 2-1) , aprovechando su mínima ventaja y experiencia internacional.



Palmeiras vs. LDU de Quito (0-3 en el global) Una ventaja de tres goles es difícil de remontar. Palmeiras tiene calidad ofensiva, pero el resultado adverso complican la vuelta. Pronóstico: Palmeiras ganará 2-0 en São Paulo , pero no alcanzaría para revertir la serie, así que Liga de Quito avanzará a la final por su sólida victoria en la ida (3-2).



Publicidad

Publicidad

Final de la Copa Libertadores, según la IA: Flamengo de Pulgar vs. LDU de Quito de Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

De acuerdo a lo informado hasta el momento por la Conmebol, la final de la competición continental se disputará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

El Monumental de Lima albergará la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Daniel Apuy/Getty Images)

Publicidad