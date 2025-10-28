Racing Club se medirá con Flamengo en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores y será nada menos que en el histórico estadio Cilindro de Avellaneda.

El conjunto brasileño afronta este compromiso luego de una ajustada derrota ante Fortaleza por el Brasileirao, resultado que dejó algunas dudas en su rendimiento reciente. Por su parte, Racing arriba al choque continental sin haber disputado su último compromiso del torneo, suspendido a raíz de las elecciones legislativas celebradas en Argentina.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Racing Club y dónde ver EN VIVO?

Flamengo vs. Racing Club se enfrentan este miércoles 29 de octubre, desde las 21:30 hrs, en el Estadio Maracaná, por las semifinales de Copa Libertadores.

El partido entre brasileros y argentinos será transmitido únicamente de manera online, a través de Disney+ Premium, Chilevisión Web, Chilevisión Youtube y Pluto TV.

ver también CHV repite polémica medida en Copa Libertadores sin TV abierta

¿Por qué CHV no da el partido?

El duelo no será emitido por CHV en TV abierta, esto porque el canal emitirá en ese mismo horario el programa “Fiebre de Baile”, pero será emitido en diferido, luego de la programación habitual.

Tabla de posiciones Copa Libertadores 2025

Publicidad