Colo Colo sigue armándose para el inicio de la temporada. Esta semana debería concretarse la llegada de Lautaro Pastrán como reemplazante de Lucas Cepeda y el mercado de fichajes no se cerrará con eso.

La dirigencia sigue buscando opciones en el arco y también en el mediocampo, considerando que Vicente Pizarro partió a Rosario Central. Es así como en las últimas horas salió la información de un llamado de Blanco y Negro a un viejo conocido que ahora está en Argentina.

El sitio Dale Albo reveló que desde Colo Colo llamaron a Williams Alarcón, jugador formado en el club, pero que no tuvo una buena salida y que hoy está en Boca Juniors. La dirigencia consultó sobre su situación actual y su panorama para este año con el Xeneize.

Y es que Williams Alarcón jugó 26 partidos durante 2025 con Boca, pero no apareció en el estreno de la temporada. El volante fue suplente en el empate con Deportivo Riestra en la fecha 1 del Torneo de Apertura.

Sorpresa en el mercado de fichajes: ¿Williams Alarcón vuelve a Colo Colo?

En el Monumental se ilusionan viendo la enorme cantidad de opciones que tiene Boca Juniors en el mediocampo para la temporada 2026. Se va a sumar Santiago Ascacíbar, quien estuvo en Estudiantes de La Plata en 2025 y será anunciado como refuerzo xeneize en las próximas horas.

Habrá que ver si Colo Colo concreta este interés y lanza una oferta por el jugador. Williams Alarcón tiene contrato hasta diciembre de 2028 con Boca y un valor de mercado cercano a los cuatro millones de dólares, según Transfermarkt, lo que deja la opción de un préstamo como la única viable para los albos.