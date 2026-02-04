Gonzalo Fouillioux reparó de inmediato en el antecedente de Siria que tenía Facundo Mater, quien fue presentado en la Universidad de Concepción como refuerzo y prácticamente de inmediato, se estrenó como titular en el Campanil. Por si eso fuera poco, ocurrió en el partido de los campeones.

La UdeC venció por 1-0 a Coquimbo Unido en el estadio CAP de Talcahuano por la 1° fecha de la Liga de Primera 2026. Y tuvo a Mater en la cancha durante los 90 minutos del encuentro. “Lo que más me impresionó que el último refuerzo fue titular en una zona clave”, apuntó a RedGol Fouillioux, quien comentó este partido para TNT Sports Chile.

Por cierto, sabía que ya jugó un encuentro internacional por el combinado sirio, que también cuenta en sus seleccionables a Emiliano Amor. “Y en cuanto a características, me pareció un jugador muy valiente para ser protagonista con la pelota”, expresó Fouillioux sobre Mater.

Facundo Mater lucha con Nicolás Johansen en el inicio de la Liga de Primera 2026. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Siempre desmarcado para jugar y cerca de un compañero para ofrecer un pase. En ese sentido fue clave en la organización del juego en la UdeC. Él estaba más suelto que (Cristhofer) Mesías, por delante (Jeison) Fuentealba y (Luis) Rojas”, agregó el periodista.

Sin duda fue una actuación inesperada la de Mater. “Su protagonismo con la pelota y estar en diferentes roles de la mitad de la cancha, organizar el inicio del ataque, terminarlos también. Fue una grata sorpresa, una adaptación inmediata a lo que le pidió el equipo”, manifestó Fouillioux.

Pero no sólo vio bien a Mater. También elogió al nuevo DT del Campanil y también las movidas que concretó el club en el mercado de fichajes. “Me gustó mucho la propuesta de U de Concepción. Ya jugaba bien, asumía el protagonismo. Su nuevo entrenador lo respetó”, expuso Fouillioux sobre el argentino Juan Cruz Real.

Facundo Mater, el seleccionado de Siria que sorprendió a Fouillioux

El fichaje del jugador que representa a Siria en la Universidad de Concepción fue motivo de felicitaciones para Gonzalo Fouillioux. Sobre todo por la línea institucional que la plana mayor del cuadro estudiantil lleva a cabo en materia de incorporaciones.

“Claramente hay un trabajo de consistencia en la dirigencia, que tiene una idea club y quiere respetarla independiente del entrenador. Sus antecedentes son de mucha tenencia, proponer juego y hacerse fuerte en la mitad”, describió el comentarista de TNT Sports.

Facundo Mater dialoga con Héctor Jona tras una amonestación a un compañero. (Eduardo Fortes/Photosport).

Añadió que “el mercado va en esa línea. Mantuvieron nombres como Fuentealba y Rojas. Estuvieron muy atentos a las oportunidades de mercado, como Mesías”. Fouillioux tiene razón: el zurdo ex Cobresal salió del desierto luego de 11 temporadas.

Facundo Mater llegó a la U de Conce desde Barracas Central: también jugó en Nueva Chicago, Almirante Brown y Argentinos Juniors. Suma ya 205 partidos a nivel profesional, según Transfermarkt. El 6 de febrero, el Campanil visitará a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida a las 20 horas.

