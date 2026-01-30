El extremo Iam González tuvo una gran temporada junto a Universidad de Concepción donde llegó a préstamo y consiguieron la hazaña al coronarse campeones del ascenso. Por lo mismo, el jugador despertó el interés de otros clubes, donde ya se reveló dónde jugará esta temporada.

Deportes Iquique confirmó que el jugador regresa al equipo esta temporada, tras una positiva temporada junto al Campanil donde disputó 34 partidos y anotó 12 goles.

El regreso de Iam González a Iquique

En su regreso a la Tierra de Campeones, el jugador se sinceró y señaló: “Es muy significativo para mí, porque siento que di un paso importante en mi carrera y como persona, creo que crecí bastante afuera y eso me ayudo”.

Asimismo, sobre su salida a préstamo el 2025, señaló que nunca lo tomó como algo negativo. “Quise ganarme un puesto acá, pero entiendo que hay decisiones que no pasan sobre mí“.

A lo que agrega: “pero yo siempre trabaje duro, siempre trabaje y el tema de la salida lo tome como una posibilidad y no como un castigo. Sentí que era la posibilidad de demostrar el jugador que era”.

Añadiendo que aprendió mucho en su paso por U de C. “La confianza, la continuidad, que crean en ti, que te sientes respaldado por la gente que tienes a tu alrededor (…) siento que confiaron en mí y yo les respondí en cancha”.

Iquique busca el regreso a Primera A

Los Dragones Celestes busca disputar el 2027 en el Campeonato Nacional nuevamente, por lo que tras experimentar las importantes salidas de Steffan Pino y Hans Salinas, el club anunció comenzó a reforzar la nueva temporada.

Felipe Espinoza, Simón Contreras, Joaquín Pereyra, Jorge Nicolás Ayala, Franco Ledesma, Isaac Lobos y Brayan Garrido, se suman al equipo. Asimismo, anunció las renovaciones de Diego Orellana, Daniel Castillo y Álvaro Ramos.

