U de Conce: Waterman no se achica y ya desafía a Harry Kane y Luka Modric para el Mundial

El crack del Campanil ya palpita el Mundial 2026, donde enfrentará con Panamá a Inglaterra, Croacia y Ghana. Waterman no se achica por Harry Kane ni Luka Modric.

Por Diego Jeria

Waterman ya piensa en el Mundial y desafía a Kane y Modric.
Panamá ya palpita el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, sorteados en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. En paralelo, el delantero canalero de Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, tiene entre cejas el debut del Campanil contra Coquimbo Unido.

UdeConce recibirá este sábado al vigente campeón por fecha 1 de la Liga de Primera, y Waterman confía en que sea el primer paso para romperla en el Mundial con su selección.

De hecho, el atacante panameño ya desafía al inglés Harry Kane y el croata Luka Modric, a quienes seguramente enfrentará en la cita planetaria.

¿Ahí está Kane y Modric? Waterman no se achica

Son jugadores de clase mundial. Motiva ver a esos tipos dentro de la cancha, pero creo que nosotros como jugadores no podemos estar pensando: no, ahí está Kane, está Modric. Esto es fútbol“, dijo tajante Waterman.

Waterman avisa que no se achicará con Panamá contra Harry Kane ni Luka Modric.

Respecto al desafío planetario, Waterman sostiene que “trato de vivir la vida normal, pero en Panamá, ahora que fui de vacaciones, la gente me hizo notar ese cariño muy lindo. Uno a veces no asimila que Panamá va a un Mundial. Y bueno, uno siempre está con el perfil bajo y con los pies sobre la tierra. Queda disfrutar estos meses y prepararse de la mejor forma”.

De niño siempre soñé con estar en un Mundial. Desde chiquito yo salía corriendo, veía los partidos de cualquier país, de Francia, de Brasil, y bueno, ahora imagínate estar ahí y vivirlo“, complementa el atacante.

Por último sentenció que en el Grupo L y el Mundial serán “rivales de mucha jerarquía, pero últimamente se ha acortado la brecha en todos los sentidos. Todos los equipos tienen debilidades. Tenemos que aprovechar nuestras fortalezas para poder pelear y competir en todos los partidos”.

