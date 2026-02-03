El modelo de sociedades anónimas deportivas es la que impera en el fútbol chileno, estando casi todos los clubes bajo este método de control. Sin embargo, un grupo de socios logró algo que parece casi imposible: la transformación de su equipo.

Hablamos del caso que ocurrió por estas horas con Universidad de Concepción, elenco que vio como el Primer Juzgado Civil de la capital penquista dejó sin efecto las actas que permitieron la transformación de su rama de fútbol.

De acuerdo a información entregada por La Tercera, esto se logró luego de la demanda de nulidad absoluta presentada por un grupo de socios del campanil.

Universidad de Concepción fracasa en su aspiración de ser una SADP en el fútbol chileno

La sentencia detallada en el mencionado medio afirma que “se deberán restablecerse las cosas al estado anterior de haberse celebrado la Asamblea General Ordinaria de Socios, de 4 de junio de 2022, y de la Asamblea Extraordinaria de Socios, de 27 de abril de 2023”.

En ese sentido, el juez resolvió que “al haberse declarado la nulidad de las asambleas, deberán reestablecerse las cosas al estado anterior a la celebración de ellas, como si no hubiesen existido (…) No se emitirá pronunciamiento sobre las demás alegaciones y defensas por resultar inoficioso”.

Universidad de Concepción vio frustrados sus deseos de ser una Sociedad Anónima Deportiva. | Foto: Photosport.

La demanda fue contra la Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción y del Fondo de Deporte Profesional luego que en la asamblea ordinaria del 4 de junio de 2022 se eligiera un nuevo directorio. El tribunal concluyó que este acto se realizó “con infracción a los estatutos, leyes y reglamentos”.

Así las cosas, todo el proceso de transformación de la rama de fútbol de Universidad de Concepción a Sociedad Anónima Deportiva queda jurídicamente invalidado.