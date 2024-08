Williams Alarcón hoy en día es una de las buenas figuras que tiene el fútbol argentino. El volante está brillando con la camiseta de Huracán, esto años después de ser desechado por Colo Colo y de un renacer en Unión La Calera.

Fue a fines del 2022 cuando el volante formado en el Cacique armó la maletas de forma definitiva del Monumental. Tras un año y medio a préstamo en Unión La Calera, el cuadro cementero hizo efectiva la opción de compra por el volante, pagándole a Colo Colo 400 mil dólares por el 70% de su pase.

Lamentablemente para Alarcón nunca pudo ser del total gusto de Gustavo Quinteros, quien optó por darle rodaje a otros jóvenes volantes en el equipo. Además, a inicios del 2022 volvió Esteban Pavez, dejando todavía más sin espacio al formado en casa.

Toda esta situación generó la furia del padre del volante, Williams Alarcón Fajardo, quien en diciembre del 2022 señaló a RedGol que “hoy Colo Colo se lo perdió y Daniel Morón se mandó la cagada del año. No puede enviar un jugador de proyección y talento a préstamo con opción de compra”.

“No entiendo cómo pueden trabajar así. Manda a un chico con talento cedido así, están cagados de la cabeza. No he sabido más que lo que leí en la prensa, que hay dos o tres equipos italianos que lo quieren. Pero el presente es Calera, el sábado se van a Argentina”, agregó el padre del jugador.

La versión de Colo Colo ante la salida de Williams Alarcón

Estas duras palabras generaron la respuesta inmediata de Daniel Morón, quien afirmó que “yo, papá de Williams, estaría contento porque un Gerente Deportivo le dio una oportunidad a mi hijo para que fuera a un lugar y que pudiera sumar minutos ante la falta de oportunidades”.

Williams Alarcón nunca pudo consolidarse en Colo Colo, encontrando esa regularidad finalmente en Unión La Calera. | Foto: Photosport.

“Cada uno puede pensar lo que quiera. Acepto lo que ha dicho, no me gusta, pero no puedo decir más nada. Estoy tranquilo, si no, no estaría acá”, agregó el gerente deportivo de los albos.

Desde su debut profesional en el 2018, Alarcón alcanzó a jugar 45 partidos en el primer equipo de Colo Colo antes de marcharse a mediados del 2021. Hoy en Huracán ya suma 38 partidos en casi un año, siendo un titular importante en el fútbol argentino con tres goles y tres asistencias.

Cabe mencionar que el Cacique es todavía dueño del 30% del pase del volante, por lo que recibirá algo de dinero ante un hipotética venta. Según datos recogido por Transfermarkt, Williams Alarcón está hoy tasado en unos 5 millones de dólares.

