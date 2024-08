Uno de los nombres que Ricardo Gareca tiene considerado para las Eliminatorias al Mundial 2026 vive su mejor momento en el fútbol argentino. Anoche, Williams Alarcón anotó en la victoria de Huracán sobre Belgrano en la fecha 11 de la Liga Profesional de Argentina.

El volante es titular indiscutido en Huracán y ya le había anotado a San Lorenzo el pasado 20 de julio. Ahora, se encargó de darle el triunfo al Globo: a los 35′, Wanchope Ábila buscó en el semicírculo a Rodrigo Echeverría, quien se la dejó a Alarcón para que rematara de zurda al arco.

El zurdazo para el 1-0 definitivo terminó de conquistar a la hinchada trasandina, que se rindió ante Williams Alarcón y le cantó “chileno, chileno” en la cancha del Tomás Adolfo Ducó. El cántico que alguna vez le dedicaron a Marcelo Salas en River Plate ahora fue para el ex Colo Colo.

Gareca se juntó con Williams Alarcón

Mientras confecciona la nómina para los partidos de la Roja frente a Argentina y Bolivia, Ricardo Gareca continuó su tour por el mundo y pasó por Buenos Aires para reunirse con seleccionados nacionales. Ahí fue el turno de Williams Alarcón, con quien conversó sobre su presente.

El volante no ha tenido una oportunidad con el seleccionador nacional, ya que el Tigre no lo llamó a la gira por Europa y tampoco lo convocó para la Copa América 2024, donde Chile no pasó de fase de grupos. Pero las cosas indican que aparecerá en septiembre para las Eliminatorias.

Para estar actualizado con las noticias del fútbol chileno e internacional, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.